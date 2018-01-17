Приложение от Google найдет вашего двойника среди портретов в галереях всего мира

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Образовательное приложение Google Arts & Culture недавно запустило функцию, которая дает пользователям возможность найти своего двойника в произведениях искусства из галерей всего мира. В России эта функция, к сожалению, пока не доступна. Вы только посмотрите на эти лица. Мы в AdMe.ru уверены: каждый из нас — шедевр, достойный кисти живописца.

1. Больше, чем 39% сходства

2. Король Испании

3. Когда не продают алкоголь без паспорта

4. Однозначно неплохо

5. Ван Гог, ты ли это?

6. Ребекка

7. Селфи и автопортрет

8. Не отличить

9. Общие черты определенно просматриваются

10. Довольно пугающе

11. Когда просто побрился

12. Разочарованная

13. «Я делала селфи 20 раз, и все равно каждый раз получала от приложения этого пугающего парня в качестве своего двойника»

14. Прелестные девушки

15. Вряд ли она именно это хотела увидеть

16. 100%-е совпадение с писателем Фредериком Дугласом. Похоже, у этого парня был двойник в XIX веке

17. Когда только проснулся и решил затестить новое приложение

18. Современное искусство

19. Все дело в улыбке

20. Нам кажется, здесь сходства больше, чем на 53%

21. Верно подмеченное подобие

Какое сравнение показалось вам самым любопытным? Делитесь своим мнением в комментариях!