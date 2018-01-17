Приложение от Google найдет вашего двойника среди портретов в галереях всего мира
Образовательное приложение Google Arts & Culture недавно запустило функцию, которая дает пользователям возможность найти своего двойника в произведениях искусства из галерей всего мира. В России эта функция, к сожалению, пока не доступна.
Вы только посмотрите на эти лица. Мы в AdMe.ru уверены: каждый из нас — шедевр, достойный кисти живописца.
1. Больше, чем 39% сходства
2. Король Испании
3. Когда не продают алкоголь без паспорта
4. Однозначно неплохо
5. Ван Гог, ты ли это?
6. Ребекка
7. Селфи и автопортрет
8. Не отличить
9. Общие черты определенно просматриваются
10. Довольно пугающе
11. Когда просто побрился
12. Разочарованная
13. «Я делала селфи 20 раз, и все равно каждый раз получала от приложения этого пугающего парня в качестве своего двойника»
14. Прелестные девушки
15. Вряд ли она именно это хотела увидеть
16. 100%-е совпадение с писателем Фредериком Дугласом. Похоже, у этого парня был двойник в XIX веке
17. Когда только проснулся и решил затестить новое приложение
18. Современное искусство
19. Все дело в улыбке
20. Нам кажется, здесь сходства больше, чем на 53%
21. Верно подмеченное подобие
Какое сравнение показалось вам самым любопытным? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото на превью therealjimparsons