Посмотрите на картины польского художника, который знает все об изнанке нашего мира
Павел Кучински (Pawel Kuczynski) — известный польский карикатурист, иллюстрации которого раскрывают темную сторону современного общества. Художник начал работать над сатирической иллюстрацией в 2006 году. Сейчас он считается живым классиком этого жанра.
Мы в AdMe.ru давно следим за творчеством Кучинского и всегда рады показать вам новую подборку его картин.
1. Работники
2. Путешествие с акулами
3. Собственная тюрьма
4. Террор
5. Хейтер
6. Телевидение
7. Писатель
8. Время отдохнуть
9. Куры
10. Черная пятница
11. Жареные крылышки
12. Воздух
13. Наушники
14. Лестница
15. Одна в лесу
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