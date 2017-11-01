26 фото от принцессы российского Instagram, в которых красота сплелась с ужасом

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Елена Шейдлина — юная художница, любительница удивлять и девушка с кукольным лицом, которую уже окрестили принцессой российского Instagram. Она создает фото, которые похожи на бред сумасшедшего, приправленный слезами единорога. Мы в AdMe.ru посмотрели на это безобразие и решили рассказать о нем вам.

Елена живет в Санкт-Петербурге со своим парнем, который помогает ей воплощать ее фотографические фантазии.

Вдохновение она черпает в природе и разных культурах, в частности, в японской уличной моде.

Неожиданно для самой Елены, ее странные фотоработы многим пришлись по вкусу.

Сейчас она на 1-м месте в рейтинге самых популярных инстаграмеров Санкт-Петербурга.

Елена старается как можно меньше прибегать к помощи фотошопа — там, где это возможно, конечно.

И поэтому самое сложное в ее работе — найти нужный реквизит.

Если девушке пришла в голову идея сделать фото с каретой, она действительно ищет эту самую карету.

А если у нее в планах дождь из картофеля фри, она подвешивает картошку на ниточках, которые потом убирает в графическом редакторе.

В числе фанатов Елены есть и знаменитости — к примеру, музыкант Скриллекс.

Пожалуй, теперь предоставим вам возможность полюбоваться диковинными работами Елены без наших комментариев.