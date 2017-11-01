26 фото от принцессы российского Instagram, в которых красота сплелась с ужасом
Елена Шейдлина — юная художница, любительница удивлять и девушка с кукольным лицом, которую уже окрестили принцессой российского Instagram.
Она создает фото, которые похожи на бред сумасшедшего, приправленный слезами единорога. Мы в AdMe.ru посмотрели на это безобразие и решили рассказать о нем вам.
Елена живет в Санкт-Петербурге со своим парнем, который помогает ей воплощать ее фотографические фантазии.
Вдохновение она черпает в природе и разных культурах, в частности, в японской уличной моде.
Неожиданно для самой Елены, ее странные фотоработы многим пришлись по вкусу.
Сейчас она на 1-м месте в рейтинге самых популярных инстаграмеров Санкт-Петербурга.
Елена старается как можно меньше прибегать к помощи фотошопа — там, где это возможно, конечно.
И поэтому самое сложное в ее работе — найти нужный реквизит.
Если девушке пришла в голову идея сделать фото с каретой, она действительно ищет эту самую карету.
А если у нее в планах дождь из картофеля фри, она подвешивает картошку на ниточках, которые потом убирает в графическом редакторе.
В числе фанатов Елены есть и знаменитости — к примеру, музыкант Скриллекс.
Пожалуй, теперь предоставим вам возможность полюбоваться диковинными работами Елены без наших комментариев.
Фото на превью sheidlina/instagram