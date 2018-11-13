Посмотрите на 10 примеров того, как цифры в паспорте меняют наше отношение к осени

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Удивительное время — осень. В ней нет летнего зноя, зимней стужи и весенних котиков на деревьях, зато есть яркие краски, домашний уют и настоящая житейская мудрость, которая приходит с годами.

Мы в AdMe.ru заметили, что с годами наше отношение к осени меняется, и хотим показать эти различия в ярких иллюстрациях. Листаем статью, узнаем себя и радуемся последним осенним денькам!

Чтобы проснуться утром, вам требуется все больше усилий

А лучшая одежда на свете — вовсе не та, что красивая

Да и подход к выбору обуви у вас теперь совсем другой

Это раньше темнота — друг молодежи, а сейчас все совсем иначе

Вы искренне уверены, что прийти на свидание в шапке — признак психологической зрелости

А еще вам больше необязательно смотреть прогноз погоды

Жаль только, что детские отмазки уже не работают

Хотя порой вы решаете проблемы так же, как делали это в школе

Предвкушение праздников приобретает новый окрас

А есть вещи, которые с годами не меняются и говорят о том, что маленькая девочка внутри вас никуда не делась

Но самое крутое в осени — это когда тебе за 30, дети у бабушки, а муж нажарил любимой картошки и вот-вот начнется первая серия Гарри Поттера

А что вам больше всего нравится в осенней поре? Узнали ли вы себя в наших иллюстрациях? Какая из них показалась вам самой жизненной?