Посмотрите, как выглядели бы звезды, если бы стали героями диснеевских фильмов

Иллюстратор Елена Моргун в своем инстаграме решила пофантазировать на тему, как выглядели бы знаменитости, если бы стали диснеевскими персонажами. Ведь мы тоже когда-то в детстве отождествляли себя с кем-то из прекрасных принцесс или отважных героев. Вот художница и решила примерить на селебрити некоторые яркие образы.

AdMe.ru с разрешения автора публикует ее крутые работы. А может, и у вас есть парочка вариантов, кого можно было бы нарисовать еще?

«Прекрасная Энн Хэтэуэй В образе коварной ведьмы»

«Иэн Сомерхолдер в образе принца Эрика»

«Эль Фэннинг в образе феи Перивинкл»

«Красавица Зендая в образе Лило»

«После того как Ариана Гранде спела песню Мегары, я очень хотела нарисовать ее в этом образе»

«Нарисовала свою версию Сейлор Мун с замечательной Хлоей Морец»

«Эмма Стоун в образе ковбойши Джесси из „Истории игрушек“»

«Тейлор Свифт — Тинкербелл»

«Утонченная Миа Васиковска в роли Алисы»

«Неподражаемая Хелена Бонем Картер в образе Измы»

«Меган Фокс в образе Ванессы из мультфильма „Русалочка“»

«Эмма Уотсон в образе Анны из 2-й части „Холодного сердца“»

«Люси Хейл в образе Мэвис из мультика „Монстры на каникулах“»

«Рами Малек в образе коварного Джафара»

«Потрясающая Марго Робби в образе Эльзы из „Холодного сердца — 2“»

«Ариана Гранде в образе Гринча»

«Том Хиддлстон в образе Аида»