Посмотрите, как выглядели бы звезды, если бы стали героями диснеевских фильмов
Иллюстратор Елена Моргун в своем инстаграме решила пофантазировать на тему, как выглядели бы знаменитости, если бы стали диснеевскими персонажами. Ведь мы тоже когда-то в детстве отождествляли себя с кем-то из прекрасных принцесс или отважных героев. Вот художница и решила примерить на селебрити некоторые яркие образы.
AdMe.ru с разрешения автора публикует ее крутые работы. А может, и у вас есть парочка вариантов, кого можно было бы нарисовать еще?
«Прекрасная Энн Хэтэуэй В образе коварной ведьмы»
«Иэн Сомерхолдер в образе принца Эрика»
«Эль Фэннинг в образе феи Перивинкл»
«Красавица Зендая в образе Лило»
«После того как Ариана Гранде спела песню Мегары, я очень хотела нарисовать ее в этом образе»
«Нарисовала свою версию Сейлор Мун с замечательной Хлоей Морец»
«Эмма Стоун в образе ковбойши Джесси из „Истории игрушек“»
«Тейлор Свифт — Тинкербелл»
«Утонченная Миа Васиковска в роли Алисы»
«Неподражаемая Хелена Бонем Картер в образе Измы»
«Меган Фокс в образе Ванессы из мультфильма „Русалочка“»
«Эмма Уотсон в образе Анны из 2-й части „Холодного сердца“»
«Люси Хейл в образе Мэвис из мультика „Монстры на каникулах“»
«Рами Малек в образе коварного Джафара»
«Потрясающая Марго Робби в образе Эльзы из „Холодного сердца — 2“»
«Ариана Гранде в образе Гринча»
«Том Хиддлстон в образе Аида»
А в какой диснеевский персонаж вы бы хотели перевоплотиться?