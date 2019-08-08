Посмотрите, как выглядел бы пантеон современных богов, которым мы все невольно поклоняемся

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«Боги наследуют и качества верующих», — писал Станислав Ежи Лец в книге «Непричесанные мысли». Мы решили развить эту мысль. Результатом стал новый пантеон божеств, которые вас поймут как никто другой, ведь в каждом из них вы узнаете соседа, друга или самого себя.

Просим не относиться слишком строго к невинной шутке редакции AdMe.ru, иначе нам придется призвать великого Ичо.

Нублинкактак — бог наивности и разочарования

Если вы любитель ходить по граблям, то наверняка не раз призывали этого вечного страдальца.

Чёкупила — мелкий надоедливый божок

Низшее шкодливое божество, которое перерывает пакеты и сумки из магазинов. Любит работать в команде. Несколько чёкупил могут нанести непоправимый ущерб хрупким и мягким покупкам, поэтому чаще всего страдают яйца и помидоры. Требует подношений в виде конфет, печенья и других сладостей.

Мамдай — верховный бог

Мамдай — подросшая на регулярных подношениях Чёкупила. Говорит басом. Вопросительными интонациями не владеет. Требует жертв, несоразмерных с зарплатой адепта религии мамдаизма.

Отупей — офисный бог

Это божество появляется в конце рабочего дня и нередко в обед. Приносит с собой отупение и сонливость. Уносит работоспособность в неизвестном направлении. Зачем она ему — загадка. Есть версия, что Отупей приносит чужую работоспособность в жертву высшим богам лени, имена которых нам перечислять что-то неохота.

Итаксойдет — бог рукожопов

Божество рукожопов изображается на всех фресках закутанным в пододеяльник. Ученые пришли к выводу, что этот предмет постельного белья попал в гардероб Итаксойдета неспроста. Они уверены, что у него есть тайное сакральное значение, но пока не знают какое.

Ойдану — богиня обесценивания

Безжалостное божество обесценивания. Подавить его авторитетом может только Сын Маминой Подруги. Но они никогда не встречались, потому что Сын Маминой Подруги вечно занят, а Ойдану считает, что лучше посмеяться над забавными реакциями наивного Окака, чем общаться с маменькиным сыночком.

Окак — дух восхищения и удивления

Чтобы сгладить неприятные впечатления от знакомства с Ойдану, надо еще раз пересказать все ее псу по кличке Окак, который искренне и неподдельно удивится каждому вашему достижению. Окак — верный спутник Ойдану. Неизвестно, как и когда он прибился к богине, но доподлинно известно, что он хороший мальчик. После общения с Окаком сразу поворачивайтесь и идите домой. Ни при каких обстоятельствах не смотрите в глаза коту Ичо, который будет ошиваться поблизости.

Ичо — бог неоспоримых фактов и доказательств

Жестокий бог неоспоримых фактов и доказательств. Считается антагонистом Ойфсё. Согласно одной древней легенде, встреча Ичо с Ойфсё закончилась хрипотой обоих. С тех пор они стараются не общаться. Ойфсё настаивает на том, что охрипла не от отсутствия аргументов, а от аллергии на ичойскую шерсть.

Ойфсё — богиня железных аргументов

Призывайте ее, когда нужно срочно закончить неприятный разговор или спор, особенно если вы неправы. Но поостерегитесь, если ваш собеседник уже призвал Ичо. Этим двоим лучше не встречаться.

Тыгля — богиня любопытства и житейской мудрости

Самая любопытная богиня из всего пантеона. На фресках изображается с вытянутым указательным пальцем. Существует поверье, что если потереть палец Тыгли, то получится прошмыгнуть незамеченным мимо всевидящих бабушек на лавочке у подъезда.

Калории — духи платяного шкафа

Низшие божества-портные, незаметно ушивающие ваши вещи, пока те висят в шкафу. Считается, что если вы обнаружили у себя среди вешалок хоть одну калорию, то лучше продать или сжечь дом, так как от этой напасти очень сложно избавиться.

Бомжор — двуликий бог

Бог искушения потратить всю зарплату в начале месяца и бомжевать его остаток. Иногда стреляет до получки у Нублинкактака. Еще ни разу не вернул долг, но Нублинкактак забывает об этом и каждый раз удивляется как в первый, когда Бомжор и не думает отдавать долги сразу после зарплаты.

Щакакдам — бог гнева

Бог гнева скор на расправу, и о последствиях не задумывается. Известен тем, что одержал победу над своим младшим братом — Мамдаем. Остальные боги считают, что причина конфликтного характера — переходный возраст молодого бога, и что через пару-тройку тысячелетий все устаканится. Что ж, поживем — увидим.

Тытамскема — богиня ревности

Прекраснейшая и ревнивейшая из богинь. Поговаривают, что когда-то она была замужем за Взюзей. Изображается со скалкой в руках. Скалка, по мнению ученых, передает переменчивый характер богини. Например, бывший супруг Тытамскемы выучил назубок, что скалка в руках жены не гарантирует пельменей на ужин.

Взюзя — бог виноделия и застолий

Бог виноделия и обаяния*. Вздрагивает и втягивает голову в плечи при звуке голоса своей бывшей жены Тытамскемы. *По мнению самого Взюзи.

С каким из этих божеств вы сталкивались чаще всего? Или у вас свой собственный пантеон?