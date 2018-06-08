Посмотрите, как удивительно похожи персонажи знаменитых мультфильмов и актеры, подарившие им свой голос

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А вы когда-нибудь задумывались, как выглядят актеры, давшие голос нашим любимым мультгероям? Они могут быть невероятно похожими на своих персонажей. Не верите? Тогда милости просим в нашу статью, где мы наглядно продемонстрируем невероятное сходство между знаменитостями и героями мультфильмов.