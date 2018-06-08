Посмотрите, как удивительно похожи персонажи знаменитых мультфильмов и актеры, подарившие им свой голос

А вы когда-нибудь задумывались, как выглядят актеры, давшие голос нашим любимым мультгероям? Они могут быть невероятно похожими на своих персонажей. Не верите? Тогда милости просим в нашу статью, где мы наглядно продемонстрируем невероятное сходство между знаменитостями и героями мультфильмов.

Мы в AdMe.ru очень любим мультики и предлагаем вам вместе с нами приоткрыть завесу в эту волшебную страну.

Флин Райдер («Рапунцель: Запутанная история») — Закари Ливай

Кот («Кот в сапогах») — Антонио Бандерас

Гарфилд («Гарфилд») — Билл Мюррей

Тиана («Принцесса и лягушка») — Аника Нони Роуз

Чарльз Манц («Вверх») — Кристофер Пламмер

Глория («Мадагаскар») — Джада Пинкетт-Смит

Ральф («Ральф») — Джон Кристофер Райли

Шрам («Король Лев») — Джереми Айронс

Король Джулиан («Мадагаскар») — Саша Барон Коэн

Мушу («Мулан») — Эдди Мерфи

Доктор Таракан («Монстры против пришельцев») — Хью Лори

Анастасия («Анастасия») — Мег Райан

Эсмеральда («Горбун из Нотр-Дама») — Деми Мур

Джим Хокинс («Планета сокровищ») — Джозеф Гордон-Левитт

По («Кунг-фу панда») — Джек Блэк

А кто вам показался похожим больше всего?

Фото на превью The Lion King / waltdisneystudios, depositphotos

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