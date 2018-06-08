Посмотрите, как удивительно похожи персонажи знаменитых мультфильмов и актеры, подарившие им свой голос
А вы когда-нибудь задумывались, как выглядят актеры, давшие голос нашим любимым мультгероям? Они могут быть невероятно похожими на своих персонажей. Не верите? Тогда милости просим в нашу статью, где мы наглядно продемонстрируем невероятное сходство между знаменитостями и героями мультфильмов.
Мы в AdMe.ru очень любим мультики и предлагаем вам вместе с нами приоткрыть завесу в эту волшебную страну.
Флин Райдер («Рапунцель: Запутанная история») — Закари Ливай
Кот («Кот в сапогах») — Антонио Бандерас
Гарфилд («Гарфилд») — Билл Мюррей
Тиана («Принцесса и лягушка») — Аника Нони Роуз
Чарльз Манц («Вверх») — Кристофер Пламмер
Глория («Мадагаскар») — Джада Пинкетт-Смит
Ральф («Ральф») — Джон Кристофер Райли
Шрам («Король Лев») — Джереми Айронс
Король Джулиан («Мадагаскар») — Саша Барон Коэн
Мушу («Мулан») — Эдди Мерфи
Доктор Таракан («Монстры против пришельцев») — Хью Лори
Анастасия («Анастасия») — Мег Райан
Эсмеральда («Горбун из Нотр-Дама») — Деми Мур
Джим Хокинс («Планета сокровищ») — Джозеф Гордон-Левитт
По («Кунг-фу панда») — Джек Блэк
А кто вам показался похожим больше всего?
Фото на превью The Lion King / waltdisneystudios, depositphotos