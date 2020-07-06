Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления

Наверное, в недалеком будущем случайная встреча на улице с Джокондой, идущей под руку с Леонардо да Винчи, никого не удивит. Ведь в период развития информационных технологий и невозможное возможно. Но пока это только фантазии.

Энтузиаст, блогер и просто талантливый человек Денис Ширяев генерировал лица Моны Лизы и еще нескольких героев знаменитых картин в нейросеть. Проще говоря, «оживил» их с помощью искусственного интеллекта. И теперь у каждого из нас есть возможность взглянуть на мимику красавицы Венеры Сандро Боттичелли.