Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
Наверное, в недалеком будущем случайная встреча на улице с Джокондой, идущей под руку с Леонардо да Винчи, никого не удивит. Ведь в период развития информационных технологий и невозможное возможно. Но пока это только фантазии.
Энтузиаст, блогер и просто талантливый человек Денис Ширяев генерировал лица Моны Лизы и еще нескольких героев знаменитых картин в нейросеть. Проще говоря, «оживил» их с помощью искусственного интеллекта. И теперь у каждого из нас есть возможность взглянуть на мимику красавицы Венеры Сандро Боттичелли.
Нам в AdMe.ru так понравился нейроэксперимент, что мы не смогли отказать себе в удовольствии продемонстрировать и вам, как выглядят эти 7 «оживших» персонажей. С согласия Дениса, разумеется.
1. Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503–1506)
2. Фрида Кало «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» (1940)
3. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (1485–1486)
4. Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой» (1665)
5. Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» (1489–1490)
6. Грант Вуд «Американская готика» (1930)
7. Рембрандт ван Рейн «Ночной дозор» (1642)
Полностью просмотреть все изменения в мимике каждого из героев подборки можно в этом видео.
Какая из работ Дениса Ширяева удивила вас больше всего?