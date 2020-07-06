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Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления

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Наверное, в недалеком будущем случайная встреча на улице с Джокондой, идущей под руку с Леонардо да Винчи, никого не удивит. Ведь в период развития информационных технологий и невозможное возможно. Но пока это только фантазии.

Энтузиаст, блогер и просто талантливый человек Денис Ширяев генерировал лица Моны Лизы и еще нескольких героев знаменитых картин в нейросеть. Проще говоря, «оживил» их с помощью искусственного интеллекта. И теперь у каждого из нас есть возможность взглянуть на мимику красавицы Венеры Сандро Боттичелли.

Нам в AdMe.ru так понравился нейроэксперимент, что мы не смогли отказать себе в удовольствии продемонстрировать и вам, как выглядят эти 7 «оживших» персонажей. С согласия Дениса, разумеется.

1. Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (1503–1506)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© wikipedia / Leonardo da Vinci, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

2. Фрида Кало «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри» (1940)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Frida Kahlo / wikipedia, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

3. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» (1485–1486)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Sandro Botticelli / wikipedia, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

4. Ян Вермеер «Девушка с жемчужной сережкой» (1665)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Johannes Vermeer / wikipedia, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

5. Леонардо да Винчи «Дама с горностаем» (1489–1490)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Leonardo da Vinci / wikipedia, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

6. Грант Вуд «Американская готика» (1930)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Grant Wood / wikipedia, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

7. Рембрандт ван Рейн «Ночной дозор» (1642)

Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Rembrandt / wikipedia, © Denis Shiryaev / youtube
Блогер «оживил» персонажей 7 известных картин с помощью нейросети, а мы раскрыли рты от удивления
© Denis Shiryaev / youtube

Полностью просмотреть все изменения в мимике каждого из героев подборки можно в этом видео.

Какая из работ Дениса Ширяева удивила вас больше всего?

Фото на превью wikipedia / Leonardo da Vinci, Denis Shiryaev / youtube
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