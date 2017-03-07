Посмотрите, как этот гуру фотошопа блестяще троллит людей
Джеймс Фридман — графический дизайнер, готовый помочь каждому желающему. Правда, просьбы он воспринимает буквально, так что заказчик получает именно то, что просил.
AdMe.ru отобрал для вас самые смешные фотожабы этого талантливого художника.
— Привет, чувак, можешь поставить меня позади танка?
— Ты позади этого танка.
— Привет. Меня зовут Андрей, я из России, лежу тут на пляже. Хочу так же, но чтобы в Америке.
— Добро пожаловать в Америку.
— Привет, Джеймс, сделай, чтобы мой папа смотрел в другую сторону, а то как-то неловко, хахаха, спасибо!
— Конечно.
— Привет, Джеймс, мне нравятся твои работы. Можешь «побрить» моего мужа? Приветики из Нидерландов!
— Готово.
— Эй, Джейми, мог бы ты отфотошопить мою фотку, пожалуйста? Друзья говорят, что у меня шея как у жирафа.
— Твои друзья ошибаются. У тебя нормальная шея. Жирафья шея — вот.
— Эй, Джеймс, моя девушка забыла надеть обувь на этом фото. Не мог бы помочь?
— Можешь сделать так, чтобы водопад выглядел немного больше или ближе, пожалуйста?
— И больше и ближе.
— Привет, Джеймс! Твой уровень мастерства в фотошопе просто невероятен! Но сможешь ли ты разгладить мою помятую футболку? Она мешает мне хвастаться моей тонкой талией. Спасибо!
— Попробуй это.
— Привет, Джеймс! Можешь сделать, чтобы мартышка выглядела такой же счастливой, как она?
— Как пожелаешь.
— Привет, Джеймс, мне очень нравятся твои работы, так что я хочу спросить, не мог бы ты сделать что-нибудь с парнем позади меня? Он портит мое фото. Спасибо тебе!! Привет из Черногории😄😄
— Каким еще парнем?
— Не мог бы ты сделать так, чтобы это выглядело как будто я целую динозавра вместо парня в белом? Ютараптор бы подошел, но я не придирчива.
— Привет, Джеймс! Можешь вырезать его отсюда так, чтобы это было не слишком заметно?
— Конечно.
— Можешь сделать нам разные позы?
— Готово.
Фото на превью fjamie013