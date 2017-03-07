Посмотрите, как этот гуру фотошопа блестяще троллит людей

Джеймс Фридман — графический дизайнер, готовый помочь каждому желающему. Правда, просьбы он воспринимает буквально, так что заказчик получает именно то, что просил.

AdMe.ru отобрал для вас самые смешные фотожабы этого талантливого художника.

— Привет, чувак, можешь поставить меня позади танка?
— Ты позади этого танка.

— Привет. Меня зовут Андрей, я из России, лежу тут на пляже. Хочу так же, но чтобы в Америке.
— Добро пожаловать в Америку.

— Привет, Джеймс, сделай, чтобы мой папа смотрел в другую сторону, а то как-то неловко, хахаха, спасибо!
— Конечно.

— Привет, Джеймс, мне нравятся твои работы. Можешь «побрить» моего мужа? Приветики из Нидерландов!
— Готово.

— Эй, Джейми, мог бы ты отфотошопить мою фотку, пожалуйста? Друзья говорят, что у меня шея как у жирафа.
— Твои друзья ошибаются. У тебя нормальная шея. Жирафья шея — вот.

— Эй, Джеймс, моя девушка забыла надеть обувь на этом фото. Не мог бы помочь?

— Можешь сделать так, чтобы водопад выглядел немного больше или ближе, пожалуйста?

— И больше и ближе.

— Привет, Джеймс! Твой уровень мастерства в фотошопе просто невероятен! Но сможешь ли ты разгладить мою помятую футболку? Она мешает мне хвастаться моей тонкой талией. Спасибо!

— Попробуй это.

— Привет, Джеймс! Можешь сделать, чтобы мартышка выглядела такой же счастливой, как она?

— Как пожелаешь.

— Привет, Джеймс, мне очень нравятся твои работы, так что я хочу спросить, не мог бы ты сделать что-нибудь с парнем позади меня? Он портит мое фото. Спасибо тебе!! Привет из Черногории😄😄

— Каким еще парнем?

— Не мог бы ты сделать так, чтобы это выглядело как будто я целую динозавра вместо парня в белом? Ютараптор бы подошел, но я не придирчива.

— Привет, Джеймс! Можешь вырезать его отсюда так, чтобы это было не слишком заметно?

— Конечно.

— Можешь сделать нам разные позы?
— Готово.

Фото на превью fjamie013

7 На склад!
4 Комментарии
  • 7 марта 2017
  • 4
  • 0

Это вообще реально?!

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