Посмотрите, из чего состоят картины знаменитых художников, и вы никогда уже их не перепутаете

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Что отличает Рубенса от других художников? А как узнать, что перед вами картина Ван Гога? Для многих запомнить авторов знаменитых картин — непосильная задача. Если и вам кажется, что вы далеки от искусства, то мы готовы приблизить вас к нему. Краткий гид по великим художникам еще никогда не был таким простым и понятным.