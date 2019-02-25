Посмотрите, из чего состоят картины знаменитых художников, и вы никогда уже их не перепутаете
Что отличает Рубенса от других художников? А как узнать, что перед вами картина Ван Гога? Для многих запомнить авторов знаменитых картин — непосильная задача. Если и вам кажется, что вы далеки от искусства, то мы готовы приблизить вас к нему. Краткий гид по великим художникам еще никогда не был таким простым и понятным.
AdMe.ru ручается за то, что с нашим путеводителем вы станете знатоком в области живописи. Приготовьтесь включить чувство юмора и смотреть много картинок. Разумеется, метод не идеальный и допускающий исключения.
1. Пабло Пикассо
2. Вечеллио Тициан
3. Ян Ван Эйк
4. Франсуа Буше
5. Рембрандт
6. Микеланджело Буонарроти
7. Фрида Кало
8. Клод Моне
9. Пьер Огюст Ренуар
10. Эдуард Мане
11. Сальвадор Дали
12. Питер Пауль Рубенс
13. Питер Брейгель
14. Иероним Босх
15. Эдгар Дега
16. Леонардо да Винчи
17. Караваджо
18. Казимир Малевич
19. Винсент Ван Гог
20. Василий Перов
21. Иван Шишкин
22. Валентин Серов
23. Иван Айвазовский
24. Илья Репин
25. Джексон Поллок
А какой у вас любимый художник и как его отличить от других?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru