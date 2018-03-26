Польский художник в своих картинах обличает пороки общества, которые мы привыкли не замечать

Польский художник Павел Кучинский (Pawel Kuczynski) — один из самых ярких сатириков современности. В своих работах он размышляет на темы нищеты, беспощадности войны, жестокости и других пороков, которым, как болезням, подвержено современное общество. С помощью сатиры Павел Кучинский стремится открыть людям глаза на актуальные проблемы. «Я просто стараюсь обращаться к символам, понятным всем», — говорит художник.

Мы в AdMe.ru собрали два десятка ярких работ, после просмотра которых невозможно не взглянуть на мир несколько иначе.

1. Семейный ужин

2. Польза

3. Голубь мира

4. Идеальный сад

5. Адам и Ева

6. Исповедь

7. Перемирие

8. Пропаганда

9. Уборка

10. Любовь — это когда мозг берет перерыв

11. Свобода

12. Ванна

13. Сплетни

14. Слова

15. Айсберг

16. Акулы

17. Горячие новости

18. Путешествие

19. Шоры

20. Острова

Показались ли вам по-настоящему сильными эти иллюстрации? Есть ли в них то, что вас зацепило?

Фото на превью Pawel.Kuczynski

27 На склад!
2 Комментарии
  • 26 марта 2018
  • 2
  • 3904

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