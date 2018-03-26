Польский художник в своих картинах обличает пороки общества, которые мы привыкли не замечать
Польский художник Павел Кучинский (Pawel Kuczynski) — один из самых ярких сатириков современности. В своих работах он размышляет на темы нищеты, беспощадности войны, жестокости и других пороков, которым, как болезням, подвержено современное общество. С помощью сатиры Павел Кучинский стремится открыть людям глаза на актуальные проблемы. «Я просто стараюсь обращаться к символам, понятным всем», — говорит художник.
Мы в AdMe.ru собрали два десятка ярких работ, после просмотра которых невозможно не взглянуть на мир несколько иначе.
1. Семейный ужин
2. Польза
3. Голубь мира
4. Идеальный сад
5. Адам и Ева
6. Исповедь
7. Перемирие
8. Пропаганда
9. Уборка
10. Любовь — это когда мозг берет перерыв
11. Свобода
12. Ванна
13. Сплетни
14. Слова
15. Айсберг
16. Акулы
17. Горячие новости
18. Путешествие
19. Шоры
20. Острова
Показались ли вам по-настоящему сильными эти иллюстрации? Есть ли в них то, что вас зацепило?
Фото на превью Pawel.Kuczynski