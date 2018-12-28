Подписчики турецкой художницы ломают голову над ее видео. А вы поймете, где рисунок, а где реальный предмет?

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Элиф Сахин (Elif Şahin) — художница из Стамбула, чьи рисунки в стиле гиперреализма часто заставляют людей ломать голову. Ей удается изобразить обычные предметы так детально, что понять, картинка перед тобой или настоящая вещь, получается далеко не с первого взгляда.

AdMe.ru готов признаться, что и нас работы художницы застали врасплох. Удивительно, но для этого девушке потребовались только карандаши.

Своими успехами Элиф Сахин уже 2 года делится в инстаграме. Но в этом году девушка решила подойти к творчеству по-новому. Теперь она не просто выкладывает в сеть свои работы, а снимает видео, где в кадре одновременно находятся и рисунок, и настоящая вещь. Художница сначала предлагает подписчикам угадать, какой из предметов нарисованный, а потом открывает зрителям правду. Многие признаются, что так и не смогли отличить картинку от реальной вещи.

Попробуйте угадать, какие из этих драже настоящие

А теперь проверьте себя. Непросто было, правда?

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Иногда художница не томит подписчиков, а сразу раскрывает карты. Но видео от этого не менее захватывающие