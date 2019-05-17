Почему посмертная маска таинственной незнакомки по сей день остается самым целуемым лицом в мире

Торопя этой жизни развязку,

Не любя на земле ничего,

Все гляжу я на белую маску

Неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах

Слышу голос твоей красоты.

В бледных толпах утопленниц юных

Всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай,

Жребий твой был на счастие скуп,

Так ответь же посмертной усмешкой

Очарованных гипсовых губ.

Неподвижны и выпуклы веки,

Густо слиплись ресницы. Ответь,

Неужели навеки, навеки?

А ведь как ты умела глядеть!

Плечи худенькие, молодые,

Черный крест шерстяного платка,

Фонари, ветер, тучи ночные,

В темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай,

Соблазнитель таинственный твой?

Кудреватый племянник соседа -

Пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегдатай,

Друг бутылки, костей и кия,

Вот такой же гуляка проклятый,

Прогоревший мечтатель, как я?

И теперь, сотрясаясь всем телом,

Он, как я, на кровати сидит

В черном мире, давно опустелом,

И на белую маску глядит.