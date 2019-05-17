Почему посмертная маска таинственной незнакомки по сей день остается самым целуемым лицом в мире
Юной девушке суждено было прославиться после смерти, когда с ее лица сделали слепок для посмертной маски. Люди были изумлены красотой, умиротворенностью и загадочной улыбкой молодой дивы. При взгляде на маску невозможно поверить, что она была снята с неживого человека. К сожалению, личность девушки установить не удалось, поэтому ее прозвали «Незнакомкой из Сены» (L’Inconnue de la Seine), так как именно в этой реке, близ Лувра, было обнаружено тело. Писатели посвящали ей строки, художники грезили ее образом, а ученые использовали его при создании манекена для отработки техники искусственного дыхания.
AdMe.ru приоткроет завесу в прошлое и расскажет, как неизвестная девушка стала источником вдохновения для творческих людей и идеалом красоты для молодых особ. Жаль только, что эти события произошли после ее смерти.
Как и где нашли таинственную незнакомку
Приблизительно в конце ХIX века в реке Сене в Париже было найдено тело молодой девушки лет 16 на вид. Следов насилия на ней обнаружено не было, поэтому основной версией смерти стало самоубийство. В Париже тех времен были специальные витрины, где демонстрировались тела погибших и предметы их одежды. Такой способ помогал идентифицировать личности неопознанных умерших, так как прохожие могли узнать в них своих родственников или знакомых.
Обнаруженную девушку также выставили на обозрение, но ее никто не смог опознать. Согласно легенде, патологоанатом был так очарован выражением лица утопленницы, что решил сделать с него посмертную гипсовую маску. Действительно, оно как будто бы светится, умиротворенное, с красивыми чертами, и излучает загадочную улыбку. Впоследствии люди, которые видели эту маску, заказывали себе ее копии, чтобы украсить стены своих домов. Так лицо незнакомки стало предметом искусства.
Но существует и вторая версия появления посмертной маски, в которую верит большинство французов. Известный французский художник-портретист Жюль Лефер утверждал, что это он сделал гипсовую маску с лица девушки. По его словам, она была его натурщицей и умерла молодой от какой-то болезни. Ее имени художник не помнил, но сохранился предполагаемый портрет юной красавицы.
Кто восхищался юной девой и посвящал ей стихи
В Париже на протяжении нескольких десятилетий в богемных домах была мода иметь в своем домашнем интерьере копию этой посмертной маски. Культ начался в конце 1890-х годов, а его пик пришелся на 1920–1930-е годы. Писатели, поэты, художники, фотографы вдохновлялись лицом «Незнакомки из Сены» и посвящали ей свои работы. Так, Владимир Набоков сложил в честь утопленницы великолепное стихотворение L’Inconnue de la Seine:
Торопя этой жизни развязку,
Не любя на земле ничего,
Все гляжу я на белую маску
Неживого лица твоего.
В без конца замирающих струнах
Слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
Всех бледней и пленительней ты.
Ты со мною хоть в звуках помешкай,
Жребий твой был на счастие скуп,
Так ответь же посмертной усмешкой
Очарованных гипсовых губ.
Неподвижны и выпуклы веки,
Густо слиплись ресницы. Ответь,
Неужели навеки, навеки?
А ведь как ты умела глядеть!
Плечи худенькие, молодые,
Черный крест шерстяного платка,
Фонари, ветер, тучи ночные,
В темных яблоках злая река.
Кто он был, умоляю, поведай,
Соблазнитель таинственный твой?
Кудреватый племянник соседа -
Пестрый галстучек, зуб золотой?
Или звездных небес завсегдатай,
Друг бутылки, костей и кия,
Вот такой же гуляка проклятый,
Прогоревший мечтатель, как я?
И теперь, сотрясаясь всем телом,Владимир Набоков
Он, как я, на кровати сидит
В черном мире, давно опустелом,
И на белую маску глядит.
Французский прозаик и нобелевский лауреат Альбер Камю сравнивал улыбку девушки с улыбкой другой загадочной барышни — Моны Лизы. Райнер Мария Рильке написал о ней в романе «Записки Мальте Лауридса Бригге», где главный герой каждый день любуется маской, выставленной в витрине морга, и описывает ее следующими словами: «Лицо юной утопленницы, отлитое в морге за то, что оно так прекрасно и улыбается странной, обманной улыбкой, будто улыбкой знанья».
Поэт Аль Альварес писал в своей книге, что целое поколение немецких модниц сверяло свою внешность с ней как с идеалом. Фотограф Альберт Рудомин использовал маску для создания фотографии, в которой совместил черты лица девушки и Девы Марии, назвав ее «Неизвестная Богоматерь из Уркского канала». Многие творцы сходились во мнении, что таинственная незнакомка из Сены прекрасна и улыбается живой и светлой улыбкой, создается впечатление, что умерла она в момент наивысшего счастья.
Самая целуемая девушка в мире
Владелец крупной фирмы игрушек Осмунн Лердал в 1955 году спас своего тонувшего сына, вовремя вытащив его из воды, а затем сделал ему искусственное дыхание. И впоследствии, когда ему предложили сделать манекен для обучения технике сердечно-легочной реанимации, он с радостью откликнулся. При создании лица он хотел сделать его наиболее человечным, естественным и женственным. И прообразом послужила незнакомка из Сены, точнее маска, которую он еще в детстве видел на стене у своих бабушки и дедушки.
Манекен получил имя «Воскреси Анну» (Resusci Anne). Он используется при обучении спасателей техникам реанимации, например рот в рот. Поэтому лицо безымянной дивы негласно получило титул самой целуемой девушки в мире. Даже спустя столько лет красота и загадочность этой таинственной дивы живет и приковывает к себе взгляды восхищенных зрителей. Некоторых настолько поразила посмертная маска, что они представляют, какой бы она могла быть при жизни.
А вас впечатлило умиротворенное лицо юной незнакомки из Сены?