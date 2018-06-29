Писатель детских сказок рисует комиксы о драконах, и вы вряд ли найдете более крутых персонажей
А как часто главными героями в комиксах выступают драконы? Не можете вспомнить? Это большая несправедливость, ведь представить кого-то харизматичнее и мудрее очень трудно. Благодаря комиксам вы узнаете много нового о жизни огнедышащих и поймете, зачем им нужны были крестьяне, а также какая актриса хранится в сокровищнице у сестры главного героя.
Писатель детских сказок Джош Райт (Josh Wright) создал дракона и еще нескольких ярких персонажей, с которыми пришло время познакомиться:
- Феррагус Слэквирм — главный герой, ленивый, пузатый, без сокровищ;
- его сестра-близнец Хильдегард Гретчвирм — богата, стройна и очень коварна;
- Принцесса — проходит стажировку в качестве питомца у Хильдегард;
- Мистер Труп — хороший собеседник, неудавшийся воин и домашнее животное Слэквирма;
- Желейка — менеджер в замке Слэквирма.
Мы в AdMe.ru уверены, что нашим читателям полюбится семейка драконов и их друзья. Добро пожаловать в сказочный мир, наполненный юмором и мудростью!
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Узнать всю историю и следить за ее продолжением можно на сайте художника. И не забывайте прерываться на еду и сон!
А вас очаровал этот огнедышащий?
Фото на превью Slack Wyrm Comics / tumblr