Писатель детских сказок рисует комиксы о драконах, и вы вряд ли найдете более крутых персонажей

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А как часто главными героями в комиксах выступают драконы? Не можете вспомнить? Это большая несправедливость, ведь представить кого-то харизматичнее и мудрее очень трудно. Благодаря комиксам вы узнаете много нового о жизни огнедышащих и поймете, зачем им нужны были крестьяне, а также какая актриса хранится в сокровищнице у сестры главного героя.

Мы в AdMe.ru уверены, что нашим читателям полюбится семейка драконов и их друзья. Добро пожаловать в сказочный мир, наполненный юмором и мудростью!

Писатель детских сказок Джош Райт ( Josh Wright ) создал дракона и еще нескольких ярких персонажей, с которыми пришло время познакомиться:

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Узнать всю историю и следить за ее продолжением можно на сайте художника. И не забывайте прерываться на еду и сон!

А вас очаровал этот огнедышащий?