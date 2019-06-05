Пикассо много лет подряд рисовал свою жену Ольгу, и по картинам видно, как менялось его отношение к ней

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Если бы Пабло Пикассо и Ольга Хохлова были современными селебрити и давали интервью

журналистам скандальных газет, то на вопрос о причинах расставания они могли бы ответить так: «Непримиримые разногласия». Атеизм и религиозность, темперамент и меланхолия — во всем, даже во вкусовых пристрастиях и поведении в быту, супруги сильно отличались друг от друга. Кроме того, почти все окружение Пикассо недолюбливало Ольгу, а его мать лично отговаривала ее от свадьбы.

Мы в AdMe.ru хотим поделиться с читателями историей любви, которая в очередной раз доказывает, что красота в глазах смотрящего.

День свадьбы Пикассо и Хохловой. Молодожены позируют на фоне афиши балета «Парад».

26-летняя балерина и 35-летний художник-авангардист познакомились на работе. В

какой-то степени можно считать, что это был служебный роман. В военном Париже (шла Первая мировая война) должна была состояться премьера новаторского балета «Парад». Его создатели планировали хорошенько эпатировать публику. Ольга Хохлова участвовала в репетициях в составе труппы всемирно известного Русского балета Дягилева, а Пикассо работал над созданием оригинальных декораций и костюмов к «Параду». Среди кордебалета танцовщиц глаз художника мгновенно выбрал самую

привлекательную музу — и Пабло ринулся в ухаживания со рвением тореадора.

«Группа танцовщиц. Ольга Хохлова лежит на переднем плане», 1919–1920 гг.

Первое время Ольга довольно сдержанно воспринимала ухаживания Пикассо, говоря о том, что такая настойчивость компрометирует ее. Роль деликатной свахи взял на себя Дягилев, растолковавший страстному ухажеру, что русские девушки, в особенности из хороших семей, не бросаются безоглядно в интрижки. Пикассо с таким усердием последовал его советам, что через год они с Ольгой уже расписались в Париже, и даже обвенчались (по настоянию невесты) в местном православном соборе. Пикассо этого было недостаточно, и он предложил брачный договор, по которому половина всех доходов художника принадлежала бы его обожаемой жене.

«Портрет Ольги в кресле», 1917 г.

Свадьбе предшествововал неприятный инцидент. Будучи хорошим сыном, Пабло решил поделиться своей радостью с матерью и представить ей Ольгу. Сеньора Пикассо отнеслась к ситуации без излишней радости, не преминув сообщить будущей невестке, что ее сын — плохой выбор, потому что не сможет сделать счастливой ни одну женщину. Дескать, Пабло озабочен только собой. Но кто из влюбленных когда-либо обращал внимание на предостережения такого рода?

«Портрет Ольги Хохловой», 1918 г.

После свадьбы молодожены поселились в новой 2-этажной квартире. Ольга больше не занималась балетом, отчасти из-за недавней случайной травмы ноги, отчасти из-за нового статуса жены. Спустя год после начала семейной жизни Пикассо получил письмо от Дягилева, в котором тот призывал Пабло приехать в Лондон и заодно справлялся о его второй половине: «А Ольга? Неужели она навечно распрощалась с искусством танца? Это весьма печально! Мясин сожалеет об этом как хореограф, а я — как бывший поклонник». Но мадам Пикассо уже вошла во вкус и направила вектор своего внимания на домашний

очаг. Друзья художника, привыкшие к его богемному образу жизни, с изумлением

наблюдали на Пикассо дорогие костюмы с иголочки, золотые часы, а также почтительного шофера за рулем его машины и идеальный порядок в доме. Вернее, в одной части дома, на 1-м из 2 этажей. На 2-м Пикассо обустроил свою мастерскую, где весьма темпераментно подходил к вопросам аккуратности. На 1-м же этаже дома царили элегантность, безупречный стиль и идеальная чистота — там всем заведовала Ольга.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова в мастерской, 1919 г.

Как и любой талантливый человек, Пикассо питал слабость к экспериментам, новым формам и находился в постоянном поиске вдохновения. Можно сказать, что тот его образ жизни, красивая жена-аристократка, костюмы, дворецкие, шоферы, породистые собачки — все это был своего рода эксперимент. Новая форма творчества, жизнь как искусство. С этим совпало его свежее увлечение неоклассицизмом. Среди биографов популярна история о том, как однажды Ольга, взглянув на картины мужа, сказала, что хочет узнавать свое лицо на его портретах, и якобы после этого Пикассо ради нее умерил тягу к авангардизму в пользу более привычных форм.

«Портрет Ольги», 1919 г.

Ольгу тоже нельзя было упрекнуть в заурядности интересов. Ее внук Бернар Руис-Пикассо (основатель Фонда поддержки искусства FABA, президент Музея Пикассо в Малаге) вспоминает сегодня, как его бабушка не побоялась уехать из родного дома в достаточно юном возрасте, оставив всю семью в России, получила работу в модной и востребованной тогда труппе Дягилева, дружила с Коко Шанель — словом, была яркой, умной женщиной, открытой всему новому. Семейная жизнь супружеской пары протекала поначалу довольно плавно и омрачалась лишь тревожными письмами из России. В 1919 году Ольга получила известие из дома о том, что ее отец, генерал царской армии, пропал без вести, братья воюют на фронтах Гражданской войны, а ее мать и сестра голодают. Она посылала им деньги и картины мужа в надежде, что это поможет пережить тяжелые времена, но почта работала из рук вон плохо, и не было никаких гарантий, что посылки дойдут до адресата. На этом этапе их брака Пикассо часто рисует Ольгу задумчивой и грустной, погруженной в свои мысли. Но не потому, что его вдохновляет печаль и он вынужден просить жену сделать серьезное лицо во имя искусства, а потому, что в те времена таким было самое частое настроение Ольги.

«Сидящая женщина (Ольга)», 1920 г.

Отдушиной для Ольги и новым источником вдохновения и гордости для Пикассо стал их сын Пауло. Мальчик родился в 1921 году. Благодаря ему Ольга ожила: на картинах и фотографиях того времени она улыбается и выглядит счастливой. Отец семейства пишет очень много нежных портретов жены и маленького сына.

«Мать и дитя», 1921 г.

Спустя некоторое время Пабло то ли уже наигрался в «приличного» буржуа, то ли устал от насмешек друзей по поводу его образа жизни, но в семье художника и бывшей балерины начался разлад. Бесконечные светские рауты и званые ужины успели наскучить Пикассо, к тому же, по его мнению, Ольга слишком увлеклась сыном: она чересчур опекала и баловала его. Всю неприязнь к жене Пабло начал вымещать в картинах. Его раздражала ее любовь к модным нарядам, круг ее общения и даже образ мыслей.

«Портрет женщины с горностаевым воротником (Ольга)», 1923 г.

В январе 1927 года Пикассо познакомился с 17-летней Марией-Терезой Вальтер, и негласный титул музы от Ольги перешел к ней. Несколько лет спустя тайное стало явью. Вальтер родила Пикассо дочь. Узнав о двойной жизни мужа, Хохлова забрала Пауло и немедленно уехала. Пикассо попытался развестись, но брачный договор, который они подписали много лет назад, обязывал его поделить имущество поровну. Художник отказался отдавать часть своих работ, к тому же возникли некоторые проволочки в бракоразводном процессе, а потому Ольга так и осталась его законной женой до самой своей смерти в 1955 году.

«Женщина в шляпе (Ольга)», 1935 г.

После их расставания репутация и здоровье Ольги сильно пострадали. Сам Пикассо не раз нелестно отзывался о ней, особенно на фоне скандалов и сцен ревности, которые устраивала ему обманутая жена. Хохлова же, чувствуя себя преданной, одно за другим писала ему письма, полные обид и переживаний, отсылала Пикассо фотографии сына и даже могла идти за ним по улице, крича вслед: «Ты напрасно делаешь вид, что я не существую!» Пока и балерина, и художник были живы, общественность сочувствовала Пикассо. Его харизма и успехи в творчестве заставляли забыть о том, что у любой медали есть две стороны. Кстати, Мария-Тереза Вальтер недолго была вдохновительницей Пабло. Музы сменяли одна другую, а иногда даже сталкивались лицом к лицу не без участия самого художника. Его пассия Франсуаза Жило в мемуарах цитирует слова Пикассо о том, что произошло, когда Вальтер и Маар (тоже любовница Пабло) настояли, чтобы он сделал выбор между ними: «Лично меня все устраивало. Я сказал, что им придется за меня побороться. Ну а они начали драться. Это одно из самых моих любимых воспоминаний».

А как вам кажется, был ли у этой истории шанс закончиться красиво?