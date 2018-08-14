Петербургский художник рисует комиксы для тех, кому все лень

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Лень традиционно считается пороком. Но очаровательный оранжевый ленивец Свободный От Забот — персонаж, придуманный петербургским художником Константином Брилевским, — уверен в обратном. Ленивец готов бросить вызов трудоголикам, а заодно и всем привычным установкам общества.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с этим обаятельным лентяем и его жизненными принципами.

Главное в жизни — определиться, что у тебя получается лучше всего

Найти место, где тебе комфортно

Строить планы на будущее

Принимать сложные решения

Принимать очень сложные решения

Ставить цели и достигать их

Невзирая на сложности

Стремиться к успеху

Трудиться не покладая рук

Знать себе цену

Быть осторожным

Уметь вести переговоры

Не поддаваться отчаянию

Строить крепкие отношения

Не позволять другим давить на себя

Оставаться верным себе до конца

Все мы немного ленивцы и хотим быть свободными от забот. Наверное, поэтому комиксы Константина Брилевского пользуются такой популярностью.

А вам нравится оранжевый герой и его жизненная позиция?