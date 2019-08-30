Парень из Подольска, который не смог поступить в художественный вуз, теперь рисует для Голливуда

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Многие люди жалуются, что для роста им не хватает ряда условий. С таким мнением готов поспорить Максим Костенко из Подольска, который прошел долгий путь от упаковщика на заводе до работы иллюстратором в крупнейших голливудских проектах.

Мы в AdMe.ru прониклись историей Максима, а теперь предлагаем и вам познакомиться с ней, чтобы понять — многое возможно, было бы желание.

Начнем с главного: у действующего внештатного художника студии DreamWorks нет профильного образования. Увлечение Максима рисованием долгие годы так и оставалось увлечением. После школы будущий иллюстратор все же попытался поступить на отделение графики в местный вуз, но не набрал даже минимального количества баллов. Как говорит сам Максим, «не хватило базы». Он поступил на юриста, и обучение не приносило ничего, кроме тоски. Ведь творчества в юриспруденции немного. Попутно подрабатывал упаковщиком на заводе и разнорабочим на стройках, чтобы удержаться на плаву. Но даже в этот период Максим не забыл о рисовании и начал самостоятельно изучать Photoshop. В конце концов рвение и упорство помогли ему устроиться в маленькую рекламную студию дизайнером.

Работа для фильма «Фантастические твари и где они обитают» (2016).

Со временем амбициозность привела нашего героя в более крупную студию, где он открыл для себя цифровую живопись. Увлекшись этим направлением, Максим начал рисовать и выкладывать свои работы в сеть. Став фрилансером, художник часто получал отказы из-за нехватки опыта. Но это только подстегивало его двигаться дальше. Развиваясь как иллюстратор, Максим со временем оброс внушительной клиентской базой и ушел из агентства. Это был смелый шаг, но, по словам художника, за 10 лет работы на дому он ни разу о нем не пожалел. Ведь длинная череда из довольных клиентов (среди которых были даже фирмы Volkswagen и Mercedes) вывела Максима к голливудским холмам.

Многие читатели хотели бы увидеть в этой части статьи долгую историю борьбы за место под голливудским солнцем. Но ее не будет. Максим уходил к заинтересованным клиентам, внимание которых заслужил кропотливым трудом. После ряда успешно выполненных заказов с ним лично связался агент из Франции, который свел иллюстратора с крупными международными компаниями. Потом он уже сам нашел агентов в США и Великобритании и попал в кинематограф. Максим говорит: «Секрет прост. Станьте профи в своем деле, и работа сама вас найдет».

Концепты и финальный образ монстра из фильма «Монстр-траки» (2016).

Первой крупной работой в кино стал фильм «Монстр-траки». На этапе разработки концептов студия не могла найти иллюстратора, который полностью прочувствовал бы замысел режиссера. Одна из художниц фильма вспомнила о Максиме и предложила связаться с ним. Парню, который раньше не имел опыта работы с крупными кинопроектами, предстояло сделать чудовищных монстров привлекательными для детей, оставив при этом достаточное количество «чудовищности». И он справился.

«Создание персонажей для кино — это довольно узкая сфера, где все друг друга знают. Когда ты показываешь себя с хорошей стороны, информация распространяется быстро». Максим Костенко

Следующим олимпом для молодого художника стала работа над первой частью «Фантастических тварей». По словам Максима, во многих из существ фильма есть частичка его труда, поскольку над концептами персонажей работает огромный штат иллюстраторов. А вот обаятельный камуфлори (демимаска) на 95 % его детище. Только нос немного был изменен.

Концепт и финальный образ камуфлори для фильма «Фантастические твари и где они обитают» (2016).

Дальше — больше: работа над фильмом «Конг: Остров черепа» и вторая часть «Фантастических тварей». На этот раз его заслугой в ответвлении поттерианы стало появление «кошки» зуву, с дизайном которой художники никак не могли определиться. Максим приблизил образ животного к китайской мифологии, и его концепт был принят, несмотря на то что монстра изменили в итоговой версии.

Концепт и финальный образ зуву из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018).

Недавно Максим поработал над фильмом «Покемон. Детектив Пикачу» и ездил в Калифорнию к режиссеру «Пиратов Карибского моря» Гору Вербински для совместной разработки проекта студии Paramount Pictures. Также он ведет профильные курсы и блог. Словом, жизнь у художника бьет ключом.

Максим Костенко и режиссер Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Ранго»).

Работа из дома с иностранными партнерами, по словам Максима, имеет массу плюсов: никто не контролирует процесс, стоя над душой, и не вносит хаотично выдуманные коррективы. Есть четкие сроки, хорошая оплата и доверие к специалисту.

А вот идея о смене места жительства не была принята им даже после поездки в солнечную Калифорнию.

«Меня немного смутило, что у всех ощущение, будто если ты добиваешься какого-то успеха, то обязательно нужно куда-то уехать. Я пока не вижу смысла куда-то бежать. Я живу в Подольске всю жизнь, у меня здесь друзья, семья. Я живу рядом с лесом, здесь свежий воздух. Меня вообще все устраивает». Максим Костенко

Концепт для фильма «Покемон. Детектив Пикачу» (2019).

И напоследок один совет от Максима начинающим покорителям Голливуда, да и всем остальным.

«Главное — заниматься тем, что нравится именно тебе. Невозможно мотивироваться финансовой или карьерной выгодой бесконечно: рано или поздно что-то надломится». Максим Костенко