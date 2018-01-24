Парализованный граффитчик Tempt One рисует глазами. А вы продолжайте жаловаться на отсутствие возможностей
Каждый граффити-артист современного мира знает это имя — Тони Кван, или просто Tempt One. В 90-е годы этот американский художник с азиатскими корнями был знаменит своим фирменным почерком, соединяющим китайские руны с современной американской и латинской рисовкой. Многие говорили, что своим стилем он отметил Лос-Анджелес на мировой карте граффити. Однако в 2003 году судьба перерисовала его планы: Тони поставили диагноз БАС (боковой амиотрофический склероз), что привело к полному параличу его тела. Непарализованными остались только его глаза...
Но он не сдался, так же как и не сдались его друзья. AdMe.ru предлагает по достоинству оценить его дальнейшее творчество, а его слова распечатать, повесить над кроватью и смотреть на них каждое утро.
Только что вы увидели его работы в годы активного творчества 80-х и 90-х годов.
После диагноза в 2003-м друзья Тони специально для него разработали прибор EyeWriter, который позднее был отмечен множеством наград и назван одним из важнейших изобретений тех лет. С этими, грубо говоря, очками с компьютером, граффитчик может писать и рисовать при помощи движения глаз. Только представьте себе — это как сенсор в воздухе взглядом!
Как бы ни были чудодейственны технологии, как бы ни были верны друзья, жить лишь только одними глазами — это гигантский труд. И вот что говорит об этом сам художник:
Я вырос среди людей рабочего класса. Я всегда видел, как большинство из них всю жизнь боролись с ужасами нашей системы и неравенством нашего общества. Эти люди, которыми я всегда восхищался, не позволяли несправедливости вставать на пути своей семьи и мечты. В любой ситуации, которую подкидывала им судьба, они просто засучивали рукава и делали свое дело, чего бы им это ни стоило.
И тогда кто я такой, чтобы жаловаться на свои проблемы на фоне этих по-настоящему сильных и скромных людей, которые каждый день встают и продолжают бороться? Зачастую даже не видя свет в конце туннеля. Кто я такой, чтобы сдаваться? Просто потому, что мне стало трудно двигаться? Нет, вы не можете дать свисток, означающий конец игры, пока идет игра, только потому, что вы так захотели.
В любой ситуации нужно превратить свои трудности в орудие и использовать их так, чтобы они приносили пользу и вдохновляли других. Что я пытаюсь делать.Tempt One
Собственно, как происходит сам процесс рисования взглядом
Многие такие изображения были напечатаны и спроецированы на стены зданий
Это невероятный человек. Давайте расскажем о нем всему миру!
Фото на превью eyewriter.org