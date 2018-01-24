Парализованный граффитчик Tempt One рисует глазами. А вы продолжайте жаловаться на отсутствие возможностей

Я вырос среди людей рабочего класса. Я всегда видел, как большинство из них всю жизнь боролись с ужасами нашей системы и неравенством нашего общества. Эти люди, которыми я всегда восхищался, не позволяли несправедливости вставать на пути своей семьи и мечты. В любой ситуации, которую подкидывала им судьба, они просто засучивали рукава и делали свое дело, чего бы им это ни стоило.

И тогда кто я такой, чтобы жаловаться на свои проблемы на фоне этих по-настоящему сильных и скромных людей, которые каждый день встают и продолжают бороться? Зачастую даже не видя свет в конце туннеля. Кто я такой, чтобы сдаваться? Просто потому, что мне стало трудно двигаться? Нет, вы не можете дать свисток, означающий конец игры, пока идет игра, только потому, что вы так захотели.

В любой ситуации нужно превратить свои трудности в орудие и использовать их так, чтобы они приносили пользу и вдохновляли других. Что я пытаюсь делать.