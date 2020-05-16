Папа-художник рисует жизнь с ребенком. В его иллюстрациях все родители узнают себя
Иегуда Девир — израильский художник, который вместе с женой Майей создал комикс «Один из этих дней». Это история о жизни супругов, их любви и ребенке, который появился у пары чуть больше года назад. Иегуда не придумывает сюжеты для своих иллюстраций, а рисует то, что его окружает. Оттого его работы, следить за которыми можно в инстаграме, фейсбуке и патреоне, получаются искренними и трогательными.
Мы в AdMe.ru давно подписаны на Девира и спешим поделиться с вами новой порцией его творчества.
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Какие еще ситуации из родительских будней художнику стоит изобразить?