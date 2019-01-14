Папа 2 детей нарисовал свои будни в декретном «отпуске». Его поймут все, у кого есть дети
У художника из Норвегии Стейла Герардсена (Ståle Gerhardsen) есть 2 замечательных детей и любимая жена. Он один из тех немногих отцов, кто ушел в отпуск по уходу за детьми и познал все прелести воспитания детей. А самые яркие моменты заодно и проиллюстрировал.
Мы в AdMe.ru обожаем комиксы про детей и их воспитание, и наверняка многим будет интересно взглянуть на все это со стороны отца.
Реакция папы — непревзойденная
Главное, что малыш сухой
Шкодят все малыши одинаково профессионально
Каждый папа — выносливый мул
И бесстрашный друг
Главное правило — не позволять каше высохнуть
И надеть подгузник перед тем, как смешить ребенка
Все родители мечтают о такой кнопке
Зато в декрете можно никуда не спешить
И танцевать сколько влезет
Но к вечеру все равно хочется сдаться
А вот и сам папа Стейл, который нарисовал эти жизненные иллюстрации
Как вам папина версия декретного отпуска, отличается от маминой?
Фото на превью Ståle Gerhardsen / instagram