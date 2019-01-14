Папа 2 детей нарисовал свои будни в декретном «отпуске». Его поймут все, у кого есть дети

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У художника из Норвегии Стейла Герардсена (Ståle Gerhardsen) есть 2 замечательных детей и любимая жена. Он один из тех немногих отцов, кто ушел в отпуск по уходу за детьми и познал все прелести воспитания детей. А самые яркие моменты заодно и проиллюстрировал.

Мы в AdMe.ru обожаем комиксы про детей и их воспитание, и наверняка многим будет интересно взглянуть на все это со стороны отца.

Реакция папы — непревзойденная

Главное, что малыш сухой

Шкодят все малыши одинаково профессионально

Каждый папа — выносливый мул

И бесстрашный друг

Главное правило — не позволять каше высохнуть

И надеть подгузник перед тем, как смешить ребенка

Все родители мечтают о такой кнопке

Зато в декрете можно никуда не спешить

И танцевать сколько влезет

Но к вечеру все равно хочется сдаться

А вот и сам папа Стейл, который нарисовал эти жизненные иллюстрации

Как вам папина версия декретного отпуска, отличается от маминой?

Фото на превью Ståle Gerhardsen / instagram

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