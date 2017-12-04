Отец близнецов и режиссер детского телешоу в свободное время рисует картины, которые лучше не смотреть на ночь

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Джон Кенн Мортенсен (John Kenn Mortensen) живет в Копенгагене вместе со своей подругой и детьми-близняшками. Работа у Джона весьма миролюбивая: он сценарист и режиссер детского телешоу. В плотном графике между домом и работой Джон выкраивает свободное время, чтобы заняться любимым делом — рисованием. Однако сюжеты его работ крутятся не вокруг розовощеких малышей, плюшевых мишек и прочей сказочной милоты. Отнюдь нет.

На обычных стикерах, которые используются в каждом офисе, рождаются... монстры. И не картонные злодеи комиксов или совсем нестрашные чудища из компьютерных игр, а персонажи с яркой индивидуальностью. Существа, которые, кажется, могут привидеться только в кошмарах.

Именно поэтому AdMe.ru не рекомендует смотреть эти 16 зловеще прекрасных иллюстраций перед сном. В общем, мы вас предупредили.