Отец близнецов и режиссер детского телешоу в свободное время рисует картины, которые лучше не смотреть на ночь
Джон Кенн Мортенсен (John Kenn Mortensen) живет в Копенгагене вместе со своей подругой и детьми-близняшками. Работа у Джона весьма миролюбивая: он сценарист и режиссер детского телешоу. В плотном графике между домом и работой Джон выкраивает свободное время, чтобы заняться любимым делом — рисованием. Однако сюжеты его работ крутятся не вокруг розовощеких малышей, плюшевых мишек и прочей сказочной милоты. Отнюдь нет.
На обычных стикерах, которые используются в каждом офисе, рождаются... монстры. И не картонные злодеи комиксов или совсем нестрашные чудища из компьютерных игр, а персонажи с яркой индивидуальностью. Существа, которые, кажется, могут привидеться только в кошмарах.
Именно поэтому AdMe.ru не рекомендует смотреть эти 16 зловеще прекрасных иллюстраций перед сном. В общем, мы вас предупредили.
По словам Джона, эти рисунки словно небольшое окно в другой мир, которое можно «открыть» с помощью канцелярских принадлежностей.
Вдохновение художник черпает не только в собственном воображении, но и в произведениях классиков жанра ужасов — Стивена Кинга и Говарда Лавкрафта.
Джону нравится пугать людей или, как он сам говорит, «давать им возможность пережить небольшое приключение с помощью иллюстраций на стикерах». Поправка: страшное приключение.
В работах художника находит выход темная сторона его творческого начала, а поклонники узнают в рисунках свои самые жуткие страхи.
В некоторых картинах Джона можно разглядеть специфический юмор — жуткий, но все же юмор.
Но от вида большинства монстров, привидений и других мистических созданий кровь стынет в жилах.
Здесь мы замолкаем и оставляем вас наедине с творчеством Джона.
Зацепили ли вас иллюстрации художника или, может, даже испугали? Нам очень интересно узнать ваше мнение!