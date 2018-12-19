Оцените 10 ситуаций, которые происходят каждый Новый год, и попробуйте не улыбнуться
«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — говорил Женя Лукашин из легендарной «Иронии судьбы». Новогодние традиции и ритуалы есть практически у каждого из нас. Возможно, ваша елка уже сверкает праздничными огоньками, а в холодильнике припрятан зеленый горошек и шампанское. Мир не стоит на месте, но всегда остаются вещи, которые повторяются из года в год. Они могут быть странными, смешными и нелогичными, но именно в этом и есть их очарование.
Мы в AdMe.ru заметили как минимум 10 новогодних особенностей, которые много лет создают людям праздничное настроение. Или вызывают улыбку. А порой даже истерический хохот. Ну скажите нам, разве это не правда?
1. На некоторых утренниках Дед Мороз выглядит... хмммм... немного странно
2. Кажется, что людей, которые усердно тренировались перед праздниками, в новогоднюю ночь похищают пришельцы
3. Сначала вам запрещают есть, а потом заставляют. Ходят легенды, что в этом есть своя логика, но нам ее не понять
4. Где ищут подарки нормальные люди и где это делаю я
5. Спасение елки от пушистого любимца превращается в настоящую спецоперацию
6. Но в какой-то момент проще смириться с тем, что это любовь навсегда
7. Старшие родственники знают толк в подарках
8. Новый год способен резко изменить все наши планы
9. Есть только два типа идей на новогодние праздники
10. В Новый год надо быть готовым к любым сюрпризам. Что бы ни случилось — улыбайтесь! И не забудьте загадать желание под бой курантов!
А теперь признайтесь нам, как много таких ситуаций происходило в вашей жизни? И все-таки оливье или мандарины? А может, вы яростный разрушитель всех новогодних традиций и готовы поделиться своим опытом с нами?
Иллюстратор Yekaterina Ragozina специально для AdMe.ru