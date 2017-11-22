Обычно учителей раздражают каракули учеников, но мы нашли того, кто создает из них целые сюжеты

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Найти подход к ученикам — задача не из легких. Однако учителю естествознания, преподававшему в 8-х и 9-х классах одной из тайских школ для девочек, это удалось. Джон Задрожный (John Zadrozny) сумел заинтересовать всех необычным для педагога подходом. Он обратил внимание на то, что его ученицы рисуют прямо на листах с заданиями, и решил ввести «правило красной ручки». «Если вы будете рисовать, я буду добавлять к вашим рисункам что-то свое», — сообщил Джон девочкам. С тех пор любые черточки, закорючки и наброски он превращал в забавные иллюстрации. При этом сначала ученицы выполняли задание, а уже потом занимались творчеством. AdMe.ru решил показать вам результаты этого любопытного эксперимента.

1. И как после такого продолжать любить зоопарк?

2. Ох уж эти женские обиды!

3. Это металл, детка!

4. В атаку, покемон!

5. Учитель мечты круче, чем какой-то ловец снов

Согласитесь, сложно быть серьезным и строгим в стенах школы, если тебе всего 25 и ты тот еще весельчак. Джону нравилось рисовать, поэтому он просто развлекался, вводя это правило. Он и представить себе не мог, что столько людей захотят разделить его увлечение! Такой способ взаимодействия с учениками помог молодому учителю заработать авторитет и дисциплинировать детей.

6. Там, где есть Майк, должен быть и Салли

7. Когда реальность подкачала

8. Жизнь — боль

9. «Кто выпустил собак? Кто, кто, кто, кто, кто?»

10. Как же приятно получать награды, пусть даже нарисованные!

Надо ли говорить, что идея совместного художества была принята школьницами на ура? Да и сам педагог увлекся своей затеей не меньше детей. Сначала он поделился этим опытом в пользовательской сети Reddit, а потом стал размещать фотографии рисунков и на других ресурсах, сопровождая их своими размышлениями на разные темы.

11. «Обернись!»

12. «Это же медвежонок без мамы-медведицы!»

13. «Ты закончил свой рисунок? Нет!»

14. Похоже на очередную версию «Робина Гуда»

15. «Йо-хо-хо» есть. Бутылки рома только не хватает

Все свои рисунки учитель подразделил на несколько категорий. Одни он назвал «дурашливыми», другие — «остроумными», третьи — «тщательно проработанными», четвертые — «средними». Были в его классификации и «личные фавориты». Потом на основании этих критериев он создавал альбомы. Всего на его сайте опубликована 21 подборка.

16. «Может быть, он вырастет... нормальным?»

17. Примерно так выглядит деловой гусь

18. Да-да, знания нужны всем, и пингвинам тоже

19. Новый день — новая стрижка

20. А вот и сам Джон