10 честных комиксов о том, что лето — это не всегда Турция или Таиланд

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Лучшим местом для отдыха в 2019 году по версии Forbes стал 4-звездный отель в Майами (кто бы сомневался!). Этот вариант подойдет тем, кто любит дорого и богато. А для тех, кому не светит отпуск этим летом или нужно дешево и сердито, мы составили свой рейтинг и нашли «страны», куда можно отправиться хоть сейчас.

Редакция AdMe.ru сама не раз отдыхала в этих «краях», поэтому мы рискнули взять на себя роль туроператора и рассказать вам обо всех прелестях обнаруженных курортов.

10. Объединенные Огородные Эмираты

И урожай собрать, и фитнесом позаниматься, и позагорать — 3 в 1, одно из лучших решений этого года.

9. Кроватия

Когда вам скажут, что нет ничего лучше Мальдивских островов, вспомните, как весело вы с котом объедались мороженым и кайфовали от 10 вентиляторов. Кстати, направление их «ветра» всегда можно поменять, а на островах — нет.

8. Грибландия

Всегда мечтали о рафтинге в горах или подъеме на вершину Эвереста? Ни слова больше. Грибландия — ранний подъем, выезд на сбор необычных сувениров и их поиск в самых неожиданных местах. И помните о технике безопасности: экстремальные условия, как-никак.

7. Остров Грязных Песков

На этом острове можно не только отдохнуть, но и пройти квест настоящего детектива и узнать, кто был здесь до вас. Даем подсказку: ответ начинается на «свинь...».

6. Кухнястан

Отличное решение для тех, кто всегда мечтал попариться в турецком хамаме, но хотел бы найти более бюджетный вариант. Включите плиту и начните готовить несколько блюд одновременно — борщ, суп и какую-нибудь кашу. Необходимый эффект будет достигнут, возможно, вы даже сбросите пару лишних килограммов.

5. Папуа — Новый Гараж

Общественный транспорт не для вас, а рейсовый автобус, как всегда, переполнен? Есть решение. Папуа — Новый Гараж: проведите время с пользой. Головоломки в духе лучших автомехаников по версии вашего отца.

4. Работаленд

Получите возможность стать ворк-блогером и рассказать о том, как проходит ваш день — от первой утренней чашки кофе до «Рабочий день подошел к концу, завтра встречаемся в то же время в том же месте».

3. Фрустранция

В этой стране вы научитесь визуализировать желания, не выходя из дома. Для этого вам понадобятся навыки медитации и немного фантазии, и через пару минут вы окажетесь в желаемом месте. Правда, лишь мысленно, но чего только не сделаешь ради мечты.

2. Пчхикет

Страна больших возможностей: вы получите одну из самых мощных суперсил и прокачаете свой навык «подхватить насморк в +30 °С» или «заработать ангину от одного глотка прохладного лимонада».

1. Читайланд

Этот тур подойдет для тех, кто любит с головой погружаться в фантастические вымышленные миры. Удивительные переплетения судеб и множество интриг, и все это можно приправить бокалом изысканного напитка, который унесет в страну безбрежного счастья и релакса.

А в какой стране проходит ваше лето?