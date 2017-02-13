15 иллюстраций о том, что время летит как сумасшедшее

Вы замечали, что мир вокруг меняется с нереальной скоростью? К примеру, каких-то 50 лет назад мобильные телефоны были чем-то вроде фантастики, а сейчас они есть даже у школьников. Наши нравы и привычки тоже сильно изменились, хотя мы по своей сути и остаемся прежними.

Мы в AdMe.ru вспомнили несколько примеров на эту тему.

Отношение к замужеству

Знакомство

Приглашение на свидание

Идеалы красоты

Помощь на улице

Фотографии

Искусство

Авторитеты

Романтический ужин

Танцы

Экстренная связь

Технологии

Концерты

Обожание

Разборка с соперником

Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru

23 На склад!
6 Комментарии
  • 13 февраля 2017
  • 6
  • 21602

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