15 иллюстраций о том, что время летит как сумасшедшее

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы замечали, что мир вокруг меняется с нереальной скоростью? К примеру, каких-то 50 лет назад мобильные телефоны были чем-то вроде фантастики, а сейчас они есть даже у школьников. Наши нравы и привычки тоже сильно изменились, хотя мы по своей сути и остаемся прежними.

Мы в AdMe.ru вспомнили несколько примеров на эту тему.