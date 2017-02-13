15 иллюстраций о том, что время летит как сумасшедшее
Вы замечали, что мир вокруг меняется с нереальной скоростью? К примеру, каких-то 50 лет назад мобильные телефоны были чем-то вроде фантастики, а сейчас они есть даже у школьников. Наши нравы и привычки тоже сильно изменились, хотя мы по своей сути и остаемся прежними.
Мы в AdMe.ru вспомнили несколько примеров на эту тему.
Отношение к замужеству
Знакомство
Приглашение на свидание
Идеалы красоты
Помощь на улице
Фотографии
Искусство
Авторитеты
Романтический ужин
Танцы
Экстренная связь
Технологии
Концерты
Обожание
Разборка с соперником
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru
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