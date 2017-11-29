22 рисунка сына, которые решил оживить любящий папа

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Обычно детские рисунки вызывают у взрослых улыбку. Кто-то выбрасывает эти «шедевры» в корзину, кто-то вешает на стену. А вот папа мальчиков по имени Дом и Аль решил, что нужно воплотить эти образы в жизнь.

AdMe.ru предлагает посмотреть, как могли бы выглядеть в реальности забавные герои эскизов ребенка.