22 рисунка сына, которые решил оживить любящий папа
Обычно детские рисунки вызывают у взрослых улыбку. Кто-то выбрасывает эти «шедевры» в корзину, кто-то вешает на стену. А вот папа мальчиков по имени Дом и Аль решил, что нужно воплотить эти образы в жизнь.
AdMe.ru предлагает посмотреть, как могли бы выглядеть в реальности забавные герои эскизов ребенка.
Радужный единорог
Портрет папы
Поездка в зоопарк
Дональд Трамп
Питоны бывают разные
Любимый котик
Жаба, или лягушка, или...?
Опасная акула!
Ведущие канала BBC
Лев из Африки
«Слоник», Оливия, 3 года
Просто заяц
Премьера к/ф «Приключения Паддингтона — 2»
Малыш на прогулке
«Львенок», Роос, 7 лет
Энди Маррей, знаменитый теннисист
Птичка поймала червячка
Медвежонок
Петух на площади Лондона
Трактор из нашего района
Слоники бывают разные
Кайли Гиллис, телеведущая из Австралии
Цыплята (нажмите, чтобы посмотреть процесс)
Мармозетка
Летучая мышь, полночь
Пасхальный зайчик?
К нам пришел Санта Клаус
А вот и северный олень!
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Фото на превью Thingsihavedrawn