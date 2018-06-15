Над окрасом некоторых животных природа особенно постаралась и случайно создала шедевры

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Характеры животных уникальны, как и у людей. Недаром мы все ищем именно «своего» питомца и пытаемся почувствовать родную душу, прежде чем сделать выбор. Но ярче всего уникальность иногда проявляется во внешности питомцев — в крайне необычном окрасе или даже отметинах, подаренных самой природой. И мы говорим именно про случаи, которые не имеют ничего общего с генной инженерией.

AdMe.ru сделал подборку животных, которые сильно выделяются среди прочих своим нестандартным внешним видом.

Наполовину зеленый, наполовину голубой попугай

Котенок в маленькой стильной шляпке

Ее зовут Лаэла, и она родилась с идеальным отпечатком лапки на моське

© Ashley McLelland Harper

Когда решила покраситься в черный

Трехмесячная девочка крайне редкой расцветки

А тут природа постаралась не над шерсткой, а над глазами, спрятав в них целую галактику

Эту красавицу зовут Луна. Довольно символично

© Angie Dubberly Young

Носик с сердечком как отметка для поцелуев

Стильный усатенький малыш

Эту загадочную котейку зовут Нарния

Когда немного напоминаешь кролика

Вечно удивленный кот Бани — настоящая знаменитость в Китае

У этого теленка будто бегущая строка на лбу, и сейчас он выражает недоумение

Очень выразительные бровки, современным девушкам остается только позавидовать

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