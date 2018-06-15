Над окрасом некоторых животных природа особенно постаралась и случайно создала шедевры
Характеры животных уникальны, как и у людей. Недаром мы все ищем именно «своего» питомца и пытаемся почувствовать родную душу, прежде чем сделать выбор. Но ярче всего уникальность иногда проявляется во внешности питомцев — в крайне необычном окрасе или даже отметинах, подаренных самой природой. И мы говорим именно про случаи, которые не имеют ничего общего с генной инженерией.
AdMe.ru сделал подборку животных, которые сильно выделяются среди прочих своим нестандартным внешним видом.
Наполовину зеленый, наполовину голубой попугай
Котенок в маленькой стильной шляпке
Ее зовут Лаэла, и она родилась с идеальным отпечатком лапки на моське
Когда решила покраситься в черный
Трехмесячная девочка крайне редкой расцветки
А тут природа постаралась не над шерсткой, а над глазами, спрятав в них целую галактику
Эту красавицу зовут Луна. Довольно символично
Носик с сердечком как отметка для поцелуев
Стильный усатенький малыш
Эту загадочную котейку зовут Нарния
Когда немного напоминаешь кролика
Вечно удивленный кот Бани — настоящая знаменитость в Китае
У этого теленка будто бегущая строка на лбу, и сейчас он выражает недоумение
Очень выразительные бровки, современным девушкам остается только позавидовать
Бонус
Солнечный свет упал на идеальном уровне и окрасил кота наполовину в золотистый цвет.
Фото на превью aliferousjan / twitter, myhightide / reddit