На свете есть всего 3 типа мужчин. Найдите среди них свой идеал

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Психологи делят мужчин на тех, кто идеален для брака, и тех, с кем, наоборот, не получится создать крепких отношений. Но наша статья совсем не об этом. Мы вспомнили жизненные типы мужчин и забавно их проиллюстрировали, чтобы поднять настроение и зарядить вас позитивом.

AdMe.ru любит и ценит сильную половину человечества, поэтому неустанно рисует комиксы о них. Сегодня мы разделили мужчин на 3 типа — узнайте, какой из них сейчас рядом с вами.

Придирчивый. Лояльный. Своеобразный

Плечи. Талия. Захват

Домашняя. Любая. Не угодишь

90 см сверху. 90 см снизу. 55 кг, в общем

В виртуальной реальности. В спортивной реальности. На свежем воздухе

Шампунь-мусс-лак-расческа. Шампунь. Вода

Джентльмен. Сильный джентльмен. Сезонный джентльмен.

Бритва. Барбершоп. Расческа

Шеф. Шеф-дилетант. Вообще не шеф

Завтра заживет. До свадьбы заживет. Никогда не заживет, я умираю

Четыре колеса. Два колеса. Рельсы

Мачо. Чмо. Мам, че?

3Д (дом, дерево, дети). 3Б (бабки, баня, бабы). 3Т (тапки, танки, телевизор)

Один + один. Один + ∞. Один

Накачанный красавчик. Жилистый красавчик. Просто красавчик

Как вам такая классификация мужчин? Мы ничего не забыли?