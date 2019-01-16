На свете есть всего 3 типа мужчин. Найдите среди них свой идеал
Психологи делят мужчин на тех, кто идеален для брака, и тех, с кем, наоборот, не получится создать крепких отношений. Но наша статья совсем не об этом. Мы вспомнили жизненные типы мужчин и забавно их проиллюстрировали, чтобы поднять настроение и зарядить вас позитивом.
AdMe.ru любит и ценит сильную половину человечества, поэтому неустанно рисует комиксы о них. Сегодня мы разделили мужчин на 3 типа — узнайте, какой из них сейчас рядом с вами.
Придирчивый. Лояльный. Своеобразный
Плечи. Талия. Захват
Домашняя. Любая. Не угодишь
90 см сверху. 90 см снизу. 55 кг, в общем
В виртуальной реальности. В спортивной реальности. На свежем воздухе
Шампунь-мусс-лак-расческа. Шампунь. Вода
Джентльмен. Сильный джентльмен. Сезонный джентльмен.
Бритва. Барбершоп. Расческа
Шеф. Шеф-дилетант. Вообще не шеф
Завтра заживет. До свадьбы заживет. Никогда не заживет, я умираю
Четыре колеса. Два колеса. Рельсы
Мачо. Чмо. Мам, че?
3Д (дом, дерево, дети). 3Б (бабки, баня, бабы). 3Т (тапки, танки, телевизор)
Один + один. Один + ∞. Один
Накачанный красавчик. Жилистый красавчик. Просто красавчик
Как вам такая классификация мужчин? Мы ничего не забыли?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru