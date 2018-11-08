18 типов мужчин, которые хотя бы раз встречались каждой девушке

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Сильная половина человечества всегда находится под пристальным вниманием женщин. Мы уже знакомили вас с типами парней на первом свидании и размышляли на тему того, как изменились мужчины в последнее время. А сегодня у нас родилась совершенно новая классификация парней, и эти 18 комиксов посвящены им.