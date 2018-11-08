18 типов мужчин, которые хотя бы раз встречались каждой девушке

Сильная половина человечества всегда находится под пристальным вниманием женщин. Мы уже знакомили вас с типами парней на первом свидании и размышляли на тему того, как изменились мужчины в последнее время. А сегодня у нас родилась совершенно новая классификация парней, и эти 18 комиксов посвящены им.

AdMe.ru подготовил иллюстрации, в которых сравнил мужчин с едой. А вы оцените, что из этого вышло.

1. Мужчина-фастфуд

  • Отношения с ним на один раз, но время от времени все равно так и тянет.

  • После каждой встречи преследует чувство вины.

2. Мужчина-семечки

  • Вообще не рассматривается как интересный вариант.

  • Но однажды, случайно встретив, невозможно остановиться.

3. Мужчина-устрица

  • Встреча с ним не доставляет особого удовольствия.

  • Но он чертовски солидно выглядит, так что хочется показываться с ним на людях.

4. Мужчина-пельмешек

  • Хоть и не скажешь по внешнему виду, но это настоящее сокровище.

  • Горяч. Никогда не надоедает.

5. Мужчина — зеленый чай

  • Он всегда все знает. Четко планирует свою жизнь, а заодно и вашу.
  • Понимаете, что полезно, но из-за горьковатого привкуса неохота находиться в его компании каждый день.

6. Мужчина — жареная картошечка

  • Друг, который рядом с самого детства.

  • Какие бы изысканные блюда ни появлялись в жизни, его всегда тепло встречаешь.

7. Мужчина-круассан

  • Нужно долго с ним пробыть, чтобы дойти до начинки.

  • А порой оказывается и вовсе пустым.

8. Мужчина-мороженое

  • Привлекает, только пока холоден.

  • Как только начинает проявлять симпатию и знаки внимания, становится неинтересен.

9. Мужчина-пицца

  • Всегда приезжает «с доставкой», если вдруг стало что-то нужно.

  • Не звонит первым, чтобы не выглядеть навязчивым.

10. Мужчина — хот-дог

  • Сносит крышу его неповторимый аромат.

  • А если разобраться, больше в нем ничего особенного и нет.

11. Мужчина-тофу

  • Нейтральный во всех отношениях.

  • Ни о чем, в нем вообще ничего интересного нет.

12. Мужчина-оливка

  • Сначала может показаться незрелым и несерьезным.

  • Но при должном терпении открывается с новой стороны: спокоен, молчалив, сдержан. До такого нужно еще самой дорасти.

13. Мужчина — перловка с тушенкой

  • Безотказный, как автомат Калашникова.
  • Временами скучноватый, но в лесу с ним точно не пропадешь.

14. Мужчина-мед

  • Вкусный, полезный.

  • Его не способны испортить ни время, ни обстоятельства.

15. Мужчина-авокадо

  • Быстро загнивает.

  • Пропадает через пару дней после знакомства.

16. Мужчина-чипсы

  • Полнейшее разочарование.

  • Вместо обещанного богатого внутреннего мира — 50 % воздуха и шелухи.

17. Мужчина-холодец

  • На вид не самый привлекательный, но, если распробовать начинку — неповторим.

18. Мужчина-кофе

  • Крепкий, горячий и не дающий уснуть.

  • Но главное в нем — это то, что без него не прожить и дня.

Какого типа мужчин здесь не хватает?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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