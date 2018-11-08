18 типов мужчин, которые хотя бы раз встречались каждой девушке
Сильная половина человечества всегда находится под пристальным вниманием женщин. Мы уже знакомили вас с типами парней на первом свидании и размышляли на тему того, как изменились мужчины в последнее время. А сегодня у нас родилась совершенно новая классификация парней, и эти 18 комиксов посвящены им.
AdMe.ru подготовил иллюстрации, в которых сравнил мужчин с едой. А вы оцените, что из этого вышло.
1. Мужчина-фастфуд
- Отношения с ним на один раз, но время от времени все равно так и тянет.
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После каждой встречи преследует чувство вины.
2. Мужчина-семечки
- Вообще не рассматривается как интересный вариант.
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Но однажды, случайно встретив, невозможно остановиться.
3. Мужчина-устрица
- Встреча с ним не доставляет особого удовольствия.
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Но он чертовски солидно выглядит, так что хочется показываться с ним на людях.
4. Мужчина-пельмешек
- Хоть и не скажешь по внешнему виду, но это настоящее сокровище.
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Горяч. Никогда не надоедает.
5. Мужчина — зеленый чай
- Он всегда все знает. Четко планирует свою жизнь, а заодно и вашу.
- Понимаете, что полезно, но из-за горьковатого привкуса неохота находиться в его компании каждый день.
6. Мужчина — жареная картошечка
- Друг, который рядом с самого детства.
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Какие бы изысканные блюда ни появлялись в жизни, его всегда тепло встречаешь.
7. Мужчина-круассан
- Нужно долго с ним пробыть, чтобы дойти до начинки.
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А порой оказывается и вовсе пустым.
8. Мужчина-мороженое
- Привлекает, только пока холоден.
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Как только начинает проявлять симпатию и знаки внимания, становится неинтересен.
9. Мужчина-пицца
- Всегда приезжает «с доставкой», если вдруг стало что-то нужно.
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Не звонит первым, чтобы не выглядеть навязчивым.
10. Мужчина — хот-дог
- Сносит крышу его неповторимый аромат.
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А если разобраться, больше в нем ничего особенного и нет.
11. Мужчина-тофу
- Нейтральный во всех отношениях.
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Ни о чем, в нем вообще ничего интересного нет.
12. Мужчина-оливка
- Сначала может показаться незрелым и несерьезным.
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Но при должном терпении открывается с новой стороны: спокоен, молчалив, сдержан. До такого нужно еще самой дорасти.
13. Мужчина — перловка с тушенкой
- Безотказный, как автомат Калашникова.
- Временами скучноватый, но в лесу с ним точно не пропадешь.
14. Мужчина-мед
- Вкусный, полезный.
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Его не способны испортить ни время, ни обстоятельства.
15. Мужчина-авокадо
- Быстро загнивает.
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Пропадает через пару дней после знакомства.
16. Мужчина-чипсы
- Полнейшее разочарование.
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Вместо обещанного богатого внутреннего мира — 50 % воздуха и шелухи.
17. Мужчина-холодец
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На вид не самый привлекательный, но, если распробовать начинку — неповторим.
18. Мужчина-кофе
- Крепкий, горячий и не дающий уснуть.
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Но главное в нем — это то, что без него не прожить и дня.
Какого типа мужчин здесь не хватает?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru