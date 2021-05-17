Мы представили, как будем выглядеть в 2061 году. Ощущение, что у этого шуточного прогноза есть все шансы сбыться

В последнее время в моду вошла фраза «Ок, бумер», которой современная молодежь отмахивается от советов старшего поколения. Но при этом мало кто задумывается, какими мы сами станем году этак к 2061-му и как к нам будут относиться дети и внуки. Возможно, одни из нас будут пугаться прогресса и накрепко застрянут в своих убеждениях, а другие с готовностью подхватят передовые идеи и поддержат зумеров и альф в их стремлении к новому.

Мы попросили одного из иллюстраторов AdMe.ru нарисовать картинки из жизни, которая вполне может ждать нас с вами через 40 лет. А из бонуса к статье станет ясно, что к тому времени изменятся не только люди, но и роботы.

16. Не факт, что останется актуальным утверждение «Дети — это цветы жизни. Собрал букет — подари его бабушке»

15. Вряд ли наши внуки будут увлекаться тем же, чем мы в их возрасте

14. И конечно, эффект бумеранга никто не отменял

13. Иногда они действительно будут переживать за нас...

12. ...но вряд ли оценят наикрутейшие фишки нашей молодости

11. Вполне возможно, мы привыкнем к новым технологиям и смиримся с тем, что любую работу можно делать из дома

10. Правда, порой будет возникать желание вернуться в старый, добрый 2021 год, когда техника еще не была такой умной

9. Кто знает, вдруг некоторые технические новинки не оценят даже наши продвинутые внуки

8. Нет, мы, конечно, понимаем, что все это ради нашего блага. Но иногда возникает желание высказать этой бездушной железяке все-все накипевшее

7. Порой на нас будет накатывать волна ностальгии

6. А кое-что все равно останется неизменным

5. Вполне вероятно, что наш трудоголизм станет темой выставки в каком-нибудь музее эксплуатации человека

4. Зато новому поколению станет гораздо проще жить. Мы часами выбирали наряды, а им, скорее всего, будет достаточно ввести свои параметры в мастерской одежды

3. И вполне возможно, наши дети и внуки научатся ценить настоящее живое общение

2. Если мы стремились из деревни в город, то следующие поколения могут выбрать жизнь на природе в экодомиках

1. Правда, огород возле такого жилья уже вряд ли кто-то разведет

Бонус: когда даже роботы понимают, как быстро шагает эволюция