Мы попросили художника нарисовать любимых киногероев в стиле известных мультфильмов. Сможете угадать их всех?
Любите ли вы кино? А загадки? Если да, то этот тест определенно для вас. Наши художники нарисовали культовые сцены мирового кинематографа в стиле известных мультфильмов. Ваша задача — отгадать персонажей и название фильма.
Мы в AdMe.ru уверены, что вы с легкостью справитесь с этим заданием. Поехали!
1.
2.
3.
© Titanic / 20th Century Fox
4.
5.
© Mario Puzo's The Godfather / Paramount Pictures
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Сколько фильмов вы отгадали? Делитесь своими результатами в комментариях!
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru