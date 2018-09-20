Мы попросили художника нарисовать любимых киногероев в стиле известных мультфильмов. Сможете угадать их всех?

Любите ли вы кино? А загадки? Если да, то этот тест определенно для вас. Наши художники нарисовали культовые сцены мирового кинематографа в стиле известных мультфильмов. Ваша задача — отгадать персонажей и название фильма.

Мы в AdMe.ru уверены, что вы с легкостью справитесь с этим заданием. Поехали!

1.

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2.

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3.

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© Titanic / 20th Century Fox  

4.

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5.

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© Mario Puzo's The Godfather / Paramount Pictures  

6.

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7.

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8.

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9.

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10.

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11.

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12.

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13.

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14.

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Сколько фильмов вы отгадали? Делитесь своими результатами в комментариях!

Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru

2 На склад!
6 Комментарии
  • 20 сентября 2018
  • 6
  • 6955

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