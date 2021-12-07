Мы пофантазировали и нарисовали 14 комиксов о том, каким будет детство у наших внуков

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Время летит быстро, а технологии меняют нашу жизнь стремительно. Еще недавно мы спокойно существовали без интернета, а сейчас без него сложно представить обычную жизнь. Остается только гадать, как будут жить наши дети и внуки. Но мы решили включить фантазию и представить этот дивный новый мир.

Мы в AdMe.ru любим почитать мнения футурологов, и, возможно, что-то из подборки этих иллюстраций станет явью в будущем.

1. Поликлиника будущего вполне может выглядеть так

2. А бабушки будут считаться такими же супергероями, как наши бабушки для нас

3. А знакомые нам вещи для следующих поколений станут диковинными штуками

4. Наверняка в будущем придумают много крутых изобретений

5. Проказники были и останутся всегда, изменятся лишь их проделки

6. А эта фраза, скорее всего, будет вечной

7. Вполне реально, что машины будут давать советы исходя из цифр и показателей нашего организма

8. А что? Может, и сработает такой вариант

9. Интересно, сколько гаджетов будет в обиходе у детей будущего?

10. Наверное, ответ на этот вопрос будет «нет»

11. Очень хочется, чтобы это место боли и финансовых затрат осталось в прошлом

12. У каждого поколения свои интересы

13. Правда жизни, которая уже сейчас набирает обороты

14. Страшилки будущего представляются именно так