Мы пофантазировали и нарисовали 14 комиксов о том, каким будет детство у наших внуков
Время летит быстро, а технологии меняют нашу жизнь стремительно. Еще недавно мы спокойно существовали без интернета, а сейчас без него сложно представить обычную жизнь. Остается только гадать, как будут жить наши дети и внуки. Но мы решили включить фантазию и представить этот дивный новый мир.
Мы в AdMe.ru любим почитать мнения футурологов, и, возможно, что-то из подборки этих иллюстраций станет явью в будущем.
1. Поликлиника будущего вполне может выглядеть так
2. А бабушки будут считаться такими же супергероями, как наши бабушки для нас
3. А знакомые нам вещи для следующих поколений станут диковинными штуками
4. Наверняка в будущем придумают много крутых изобретений
5. Проказники были и останутся всегда, изменятся лишь их проделки
6. А эта фраза, скорее всего, будет вечной
7. Вполне реально, что машины будут давать советы исходя из цифр и показателей нашего организма
8. А что? Может, и сработает такой вариант
9. Интересно, сколько гаджетов будет в обиходе у детей будущего?
10. Наверное, ответ на этот вопрос будет «нет»
11. Очень хочется, чтобы это место боли и финансовых затрат осталось в прошлом
12. У каждого поколения свои интересы
13. Правда жизни, которая уже сейчас набирает обороты
14. Страшилки будущего представляются именно так
Как вы думаете, что такого будет в будущем, о чем мы сейчас даже не мечтаем?
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