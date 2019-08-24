Мы подготовили 14 житейских лайфхаков для тех, кто хочет выходить победителем из любой ситуации

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У каждого человека есть свои хитрые методы, которые помогают ему выйти из некомфортной ситуации. И на чужом опыте полезно учиться, ведь благодаря ему вы узнаете, как расстаться со своей пассией без сжигания всех совместных фото, как устроить спокойный вечер, даже если вы родитель нескольких непоседливых детей, и как без труда вспомнить имя собеседника при помощи одной только просьбы.

AdMe.ru напоминает: несмотря на всю полезность жизненных лайфхаков, приведенных в статье, не стоит относиться к ним слишком серьезно, потому как они предназначены только для создания хорошего настроения.

1. На семейном фото поставьте своего парня в самый край. Вы сможете его отрезать в случае расставания

2. Если вас назвали толстым, то скажите, что вы уже похудели: вашего собеседника посчитают хамом, а вас — человеком, достигшим немалых результатов

3.Спрячьте в квартире 4 конфеты, а детям скажите, что спрятали 5. Так вы сможете посвятить вечер только себе

4. Если ваш сосед по квартире не любит убираться, то создайте фейковый профиль в приложении для знакомств и договоритесь, что встретитесь у вас дома. После того как сосед наведет порядок, свидание можно отменять

5. Если ваша девушка слишком много говорит, то обнимите ее и скажите, что хотите услышать дыхание или биение ее сердца. Помимо тишины, вы заработаете несколько очков как романтик

6. Если вы хотите, чтобы ваш голос звучал больным по телефону, то нужно лечь на спину и свесить голову с кровати

7. Если дружить с соседями и узнавать имена их домашних животных и даты рождения, то бесплатный вай-фай вам гарантирован

8. Высота безопасного падения вашей кошки считается по формуле: «Ее возраст, поделенный на 2, минус 2 этажа». Формула работает и с любителями выпить

9. Если вы забыли, как зовут девушку, то сводите ее в кофейню, в которой спрашивают имя при заказе

10. А если вы запамятовали имя собеседника на вечеринке, то просто попросите добавить вас в друзья

11. Не всегда, чтобы победить, нужно бороться с проблемой

12. Совет молодоженам: отправляйте свадебное приглашение каждому миллиардеру. Есть шанс, что кто-то из их помощников ответит на письмо подарком, даже не задумываясь над тем, кто вы вообще такие

13. Никогда не рассматривайте только что сорванную малину — сразу ешьте ее. Если во рту что-то стало шевелиться, то подкиньте горсть ягод и прожуйте

14. Если мужчина постоянно уклоняется от важной беседы, то отведите его в парк с озером, предложите покататься на лодке и дождитесь, пока отплывете на достаточное расстояние от берега

А у вас есть какая-нибудь хитрость, которая не раз выручала вас?