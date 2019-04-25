Мы нашли гифку, на которой происходит нечто странное, и придумали к ней предысторию, которая все объясняет

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Знаете это чувство, когда натыкаешься на гифку или картинку, к автору которой возникает всего один вопрос: «Что тут, черт возьми, происходит?!» Мы ежедневно просматриваем множество материалов, чтобы создавать для вас статьи, так что нам это ощущение знакомо не понаслышке. Сегодня мы решили, что пора брать ситуацию в свои руки, и дерзнули объяснить необъяснимое.