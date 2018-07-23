Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и 20 залипательных роликов от дизайнера-самоучки

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Золотые спагетти, расплавленные картины, дождь из пончиков — это не названия блюд молекулярной кухни, а сюжеты анимационных роликов, набирающих все большее количество просмотров в интернете. Созданные молодым дизайнером-самоучкой Реми Кабарру (Rémi Cabarrou), эти несколькосекундные видео способны загипнотизировать зрителя и заставить нажимать на «повтор» снова и снова.

Реми — 28-летний креативный директор в парижском цифровом агентстве, отвечающий за наполнение бренда в трейлерах, рекламе и документальных фильмах. Графика движения является его настоящей страстью. Он занимается ей уже 8 лет, причем обучался моушен-дизайну Реми самостоятельно, через интернет. Автору нравится физическое моделирование и возможность играть материалом и текстурой, когда в результате получается то, что буквально радует глаз и завораживает.

AdMe.ru решил проникнуться современным графическим искусством движения и предлагает вам также оценить психоделический эффект, который создает цифровая реальность французского дизайнера.

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