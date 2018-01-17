Молодая художница рисует свои галлюцинации, чтобы бороться с шизофренией

«Иногда я беспокоюсь, что кто-то, кого я знаю, найдет мой твиттер или инстаграм, а потом вспоминаю, что уже рассказала всему интернету о своем психическом заболевании», — пишет в соцсетях 19-летняя Кейт Феннер. Некоторое время назад девушка решила поведать миру свою историю и поделиться фото собственных во всех смыслах необычных иллюстраций.

AdMe.ru решил узнать, какими стали со временем рисунки юной художницы.

В 17 лет после продолжительного периода неопределенности Кейт наконец-то смогли поставить диагноз — шизофрения.

Для борьбы с психическим расстройством девушка решила перенести свои галлюцинации на бумагу.

Кейт выложила фото своих рисунков в сети, сопроводив каждый комментарием о том, при каких обстоятельствах она обычно видела те или иные галлюцинации, какие звуки при этом слышала, о чем говорили голоса и что она испытывала.

Например, именно такой девушка увидела себя однажды, подойдя к зеркалу.

А это более поздний автопортрет.

Часто Кейт видит различных насекомых, в особенности жуков и мух, ползающих по ней. Она считает, что последние олицетворяют ее саму, и ассоциирует их с ничтожностью и ненужностью. Кстати, эту муху зовут Дон.

В настоящее время на страницах художницы в соцсетях можно встретить несколько постоянных персонажей, которые наделены определенными характерами и даже своими психическими заболеваниями.

Например, Бертон — мальчик, которого воспитали медведи. Голова героя непропорционально большая, поскольку росла в зависимости от уровня его уверенности в себе.

Или птица Брайан. На рисунке в верхнем левом углу изображена еще одна галлюцинация девушки.

Терренс — улитка, страдающая паранойей, чрезмерной тревожностью и обсессивно-компульсивным расстройством.

А Леджер — обитатель подземной пещеры, который общается с упомянутой выше мухой Доном.

Какими бы милыми ни казались все эти персонажи, они говорят о проблеме Кейт больше, чем кажется. Шизофрении часто сопутствует не только заниженная самооценка, но и депрессии, чрезмерная тревожность и другие расстройства личности. Именно они находят отражение в героях, созданных девушкой.

По словам самой Кейт, ей не хочется, чтобы у людей складывалось ложное представление о том, что эта болезнь так же хороша, как ее работы, поскольку в психических заболеваниях ничего прекрасного нет.

На своей странице в инстаграме девушка иногда откровенно пишет о том, что ее одолевают страх и чувство вечного проклятия, а сама ее жизнь кажется ей такой же беспорядочной, как и ее иллюстрации.

Да, иногда она рисует яркие и радужные картины. Некоторые, по ее словам, нравятся детям, которые точно понимают в красоте.

Иногда — даже героев комиксов и кино. Символично, что у Кейт много иллюстраций с Джокером, персонажем, который также страдал психическими расстройствами.

Однако рисование, в том числе и милых «букашек» с цветами, не способно вылечить девушку, а служит ей лишь «отвлечением от адского пейзажа».

Кейт уверена, что общество думает стереотипами о людях с подобным диагнозом, считая, что они могут существовать только в стенах специальных медицинских учреждений. Именно поэтому девушка открыто говорит о большинстве аспектов своей жизни, которая, на первый взгляд, действительно кажется вполне обычной.

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