Мастер тату придумала свой способ рисовать цветы на коже, и теперь к ней выстраиваются очереди из людей со всего мира
Рита Золотухина — украинский тату-мастер. Пару лет назад она придумала свой необычный способ рисовать растения так, чтобы их было невозможно отличить от настоящих. Нежные и реалистичные работы талантливой девушки стали очень популярны в инстаграме, и теперь тысячи людей по всему миру выстраиваются в очередь за своей неповторимой татуировкой от Риты.
AdMe.ru делится с вами самыми яркими работами тату-мастера, которая воссоздает красоту природы прямо на коже своих клиентов. Посмотрите, как она это делает.
Уникальность работы заключается в том, что сначала мастер делает эскизы необычным способом: она наносит тушь на поверхность растения и отпечатывает его на коже. Повторяя естественные изгибы и линии, художница передает хрупкость и неповторимость формы цветка.
В своей мастерской Рита сама выращивает растения, которые становятся эскизами будущих татуировок. Иногда клиенты привозят с собой из путешествий экзотические цветы, которые хотели бы запечатлеть в виде татуировки.
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Поделитесь своим впечатлением в комментариях: хотели бы вы такую татуировку?
Фото на превью rit.kit.tattoo / Instagram, rit.kit.tattoo / Instagram