Мама двух дочек нарисовала комикс про незабываемый вечер, о котором тайком мечтают все мужчины

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Основной источник вдохновения для художницы Вэнг Чен (Weng Chen) — ее семья — муж и двое деток. Каждый комикс — это мини-история, где метко и с юмором обыгрываются различные забавные ситуации, знакомые каждому. Свои шедевры Вэнг выкладывает на страничке в Facebook, где они находят отклик в тысячах людских сердец.

Мы в редакции AdMe.ru оценили много ее работ, но больше всего нам понравилась история о «Тысячелетнем соколе». Спешим ею поделиться. Приятного просмотра!

Знакомая ситуация? А какие у вас есть истории из серии «40 лет детства — самые трудные в жизни мужчины»?