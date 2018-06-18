Мама двоих детей нарисовала свои будни. На ее иллюстрациях все родители узнают себя

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Мария Горбунова — российская художница, мастер шаржей и портретов, а также мама двоих детей. В своем инстаграме Мария делится не только коммерческими проектами, но и показывает свои будни. Ее забавные иллюстрации под хештегом #мамскиеисториивкартинках отличаются искренностью. Не сомневаемся, что родители всех континентов, глядя на эти рисунки и читая подписи к ним, подумают: «Да это же про меня!»

Нам в AdMe.ru очень полюбились работы Марии Горбуновой, поэтому мы решили показать их и вам.

1.

«Вы смотрите на мои картинки, и вам, наверное, кажется, что мои дети постоянно орут? Так вот, вам не кажется... Естественно, ночной дозор несет мама. Ведь она ̶в̶ы̶с̶п̶и̶т̶с̶я̶ ̶д̶н̶е̶м̶,̶ ̶н̶а̶ ̶в̶ы̶х̶о̶д̶н̶ы̶х̶ или через 10 лет. Да, девочки?»

2.

«На стол сегодня будут поданы брокколи, лапшичка и компот из замороженных ягод. Под столом подаются те же блюда в уменьшенных порциях».

3.

«Сумасшедшее количество энергии моих детей перед ночным сном я убиваю посредством 40-минутного заплыва».

4.

«Разбитая тарелка, лужица, разорванный пакет — преступления, в расследовании которых мне каждый день приходится принимать участие. Подозреваемых всегда трое».

5.

«Какие бы книжки по воспитанию я ни читала, какие бы методики ни приводила в действие, результат всегда один: слезы, мольбы и громкие крики. И даже если мы просто проходим мимо магазина, может начаться вот такая истерика».

6.

«Вопрос к мамам. Сколько минут максимум вы можете спокойно провести за закрытой дверью? (Мой рекорд — 3.)»

7.

«- Здравствуйте ! В эфире „Модный приговор“ и я, его бессменный ведущий, отец семейства Сергей Горбунов.⠀

— Сережа, я же просила нормально их одеть.⠀

— Да нормально я их одел, че ты начинаешь?»

8.

«5 минут тишины, или когда забыл закрыть дверь в туалет».

9.

«Знакомые рассказывают, как их спокойные малышарики тихо проспали весь полет, наши же практически не спали. Вообще довольно сложно научиться флегматично воспринимать недовольные цыканья и уделанную кашей-соком-смесью одежду, но у меня получается».

10.

«Теперь, спустя двое детей, я могу с уверенностью сказать, что ребенку абсолютно все равно, во что он одет, главное, чтобы было сухо».

11.

«На время #чм2018 моя кухня стала пабом. Конечно, я уже знаю своих посетителей в лицо и точно могу сказать, что каждый из них закажет. Вот этот красавчик в красной майке всегда просит налить бланш, и я абсолютно уверена, что он никогда не откажется от пельменей. Рыжеволосая дама предпочитает коктейль „Пина колада“ 0 alcohol, также не пренебрегает закусить пельмешками, но чаще просит вафельку или кукурузные палочки. А вон тот завсегдатай справа вообще никогда не закусывает, на ногах еле держится, опустошает бутылку за бутылкой, заливая пожар в своей луженой глотке, и засыпает еще до начала матча. Что тут скажешь, чуваку каждый день вставать в 5 утра, да и ночные смены никто не отменял».

12.

«Вообще у меня в голове много картинок из жизни, которые можно перенести на бумагу. Но вот только стоит ли себя так дискредитировать? Я, кстати, уже 2 раза закрашивала рисунки на обоях белой краской. Скажите, пожалуйста, что я не одна такая #горемать, и я нарисую что-нибудь еще».

А так художница и ее малыши выглядят в жизни

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