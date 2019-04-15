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Не так давно мы писали о москвичке Александре, которая воспитывает 3 детей — Амелию, Василису и Диму — и рисует комиксы под псевдонимом mamashalol. С тех пор в инстаграме Александры прибавилось подписчиков и она стала делать зарисовки не только о своей семье, но и о других. Ее комиксы сильно отличаются от обычных «мамских»: они приправлены значительной долей сарказма и умением посмеяться над собой.