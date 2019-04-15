Мама 3 детей рисует комиксы, которые доказывают, что жизнь в большой семье — это круглосуточное приключение
Не так давно мы писали о москвичке Александре, которая воспитывает 3 детей — Амелию, Василису и Диму — и рисует комиксы под псевдонимом mamashalol. С тех пор в инстаграме Александры прибавилось подписчиков и она стала делать зарисовки не только о своей семье, но и о других. Ее комиксы сильно отличаются от обычных «мамских»: они приправлены значительной долей сарказма и умением посмеяться над собой.
Мы в AdMe.ru с большим нетерпением ждали появления новых работ Саши и наконец-то можем поделиться ими с нашими читателями. А в конце вас ждет бонус с самыми «лучшими» советами для мам, которые Александре доводилось слышать.
Когда отправляешь фотографию бабушке
На прогулку
День святого Валентина
23 февраля
8 марта
Грязевик
1 апреля
Дядя и племянники
Папа сходил в магазин
Важная работа
Когда за мальчиком?
Когда идешь в магазин с детьми
Семейные игры
Не смейте!
Фриланс
Когда за следующим?
Бонус: советы молодым мамам
Я обещала не давать вам советов, но весь накопленный опыт держать внутри больше нет сил. Итак, записывайте! Сохраняйте в закладки, ибо советы очень ценные.
- Если вы беременная — ни в коем случае не вяжите! Перевяжете ребенку пуповину вокруг головы. Ноги не скрещивайте — ребенок задохнется, руки не поднимайте — родите раньше времени.
- Во время родов громко кричите, какой гениальный у вас будет малыш, чтобы в другом городе слышали! Нахваливайте, так и будет! А когда родится, говорите ему это прямо в родничок. Тогда точно гением будет.
- Если ребенок ушастенький, наденьте чепчик и туго завяжите, чтобы уши прижать. И пеленайте туго-туго, чтобы ему ножки выровнять, а то кривые будут у бедняги.
- В роддоме грудь натирайте махровым полотенцем, чтобы ее, как спецназовца, ко всему подготовить. Чем грубее полотенце, тем лучше. А вторую сцеживать. И мойте ее с мылом перед кормлением! Вы грязная. На руки пеленку стелите, когда ребенка носите.
- Воду давать обязательно! Обезвоживание будет. Не пьет? Размешайте с сахаром!
- Ногти ребенку отгрызайте: стричь их маленьким запрещается. Не фотографировать ни в коем случае ребенка, особенно спящего! И в сети до крестин не выкладывать, смайликом прикрывать. Сглазят! А если все-таки случилось, памперсом полным ребеночка протрите. Через плечо поплюйте. Если запустить этот памперс во врача, точно сглаз уберете.
- Кстати о памперсах. Надевать только ночью, в остальное время марли. Иначе дети будут бесплодными и опрелыми.
- При выписке из роддома вуаль на лицо накиньте — и на ребенка, и на себя. А лучше замотайтесь в нее полностью. Помните, сглаз повсюду! Будьте бдительны! Ребенка по святцам называйте. Ну и что, что в этот день чтится память Акакия. Родился в день Акакия, значит, Акакий.
- Крестить надо обязательно. Бабки порчу снять не смогут. Водичкой святой запаситесь. После прогулки брызгайте на ребеночка, а во время прогулки — на прохожих. Говорите им в спину: «Сгинь, нечисть!»
- Чтобы кошмарики не снились, положите ребенку под подушку ножик. На руки его не берите по первому требованию. Пусть лежит орет. Нужно приучить к четкому режиму. А если будет сопротивляться, то необходимо лизать ему лоб.
- Как, вы еще животных не отдали? Срочно, иначе не миновать несчастья!
- Заболел ребенок? Правильно! Сглазили. Капайте молоко в нос и молитесь. В попу мыло засуньте! Да не себе. Ему. Хотя себе тоже можно. От сглаза. Температура высокая? Накройте одеялом потолще. Ему же холодно!
- Икает? Холодно ему! Ну и что, что жара +40 °C. Наденьте на ребенка кофту. И носки наденьте, и чепчик. Окна не открывайте: продует. По полу пусть не ползает. Там тоже дует! И побрейте ребенка налысо, а то волосы будут плохие. Как первые шаги делать начнет, ножницами между ног путы разрежьте. Тапки наденьте или обувь ортопедическую. Носить не снимая. Иначе плоскостопия не избежать.
- Ну а как год исполнится, перевяжите туго грудь бинтами. Чтобы дышать нечем было. Через 3 дня пройдет. Тяжело? Родите второго. Станет легче.
Не благодарите.
Сохранены орфография и пунктуация автора.
Фото на превью mamashalol / instagram