15 иллюстраций от художницы, которая в 29 лет знает все о жизни с 2 детьми

109 11 73 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мария Горбунова — мама 2 детей, которая переносит повседневную семейную жизнь в идеи для комиксов. Иллюстрациями она делится в своем инстаграме под хештегом #мамскиеисториивкартинках и собирает лайки и комментарии от всех родителей, узнающих в шаржах себя.

Мы в AdMe.ru давно следим за развитием художницы в инстаграме и отобрали новую порцию искрометных постов с ее страницы (а в конце — бонус).

1.

«Похоже, #мамскиеисториивкартинках еще не скоро закончатся».

2.

«Когда кто-то скидывает мне очередной пост с моими иллюстрациями, я прямиком иду в комментарии. Мое любимое: „Ваши рисунки — лучшее противозачаточное средство“».

3.

«Утро никогда не бывает добрым. Солнце еще не взошло, а ты уже еле на ногах. Смирись».

4.

«Невозможно мириться с тем, что на твое любимое платье целый год никто даже при желании не сможет опрокинуть бокал красного полусладкого. А уж в себя его опрокинуть — так и вовсе».

5.

«Ой, а я вообще с малышом на руках зарабатываю по 40 тыс. в неделю. Достаточно иметь доступ в интернет, пару часов в день, желание зарабатывать... заряженный пистолет, хороший прицел и не оставлять отпечатков».

6.

«Ребята, эта резиновая х-ня очень полезна. Не пренебрегайте этой покупкой».

7.

«Каждому нужно немного времени наедине с собой...»

8.

«Даже не знаю, что может сравниться с воплями Юры по ночам... Хотя постойте...»

9.

«Жидкая каша будет гораздо лучше размазываться по стене, если добавить пережеванного хлебного мякиша».

10.

«Вокруг ветрянки много стереотипов, и, например, те самые зеленые точки, как говорят, мамы расставляют скорее из желания хоть как-то изобразить лечение, чтобы успокоить свою чуткую душу».

11.

«Фраза, приводящая в ужас всех низкоросликов в нашей семье».

12.

«Однажды порядка 40 минут я собирала мелких, пока не прозвучало: „У меня больше сил нет ждать! Вы испытываете мое терпение!“»

13.

«Я включу „Дневник памяти“. На 20-й минуте я, как правило, начну рыдать. Ты сделаешь вид, что ничего не заметил, и я повернусь к тебе, чтобы сказать: „Ээээ... Ты че, блин, уснул?!“»

14.

«Перманентно счастливая. Вчера, сегодня, круглый год».

15.

«Большие проблемы маленького человека».

Бонус

А так семья художницы выглядит на самом деле.