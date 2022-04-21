Кто такой Жан-Мишель Баския, который дружил с Энди Уорхолом и встречался с Мадонной

В школе мы изучали творчество великих художников. Однако картины — это не только написанные на холсте кисточкой идеальные работы. Понятие творчества гораздо шире. В 70-х годах это еще раз доказал молодой афроамериканский художник Жан-Мишель Баския. Выходец из небогатой семьи, он работал в жанре неоэкспрессионизма и изначально прославился благодаря граффити.

Мы в AdMe.ru обожаем искусство и хотим рассказать о художнике, который ломал стереотипы еще задолго до Бэнкси.

Становление и первые шаги

Баския родился в Бруклине в 1960 году. Мать мальчика с детства приучала его к искусству. Они постоянно посещали музеи и выставки. Жан-Мишель был развитым ребенком — он научился читать и писать уже в 4 года. Мальчик частенько пытался нарисовать персонажей из любимых мультфильмов, а мать поощряла его стремления. Жан-Мишеля отдали в школу с уклоном в творчество. В возрасте 8 лет его сбила машина, и он надолго остался прикован к постели. Чтобы сын не скучал, мать принесла ему пособие по анатомии. Атлас впечатлил ребенка — это отразилось в его будущих работах. Позже родители мальчика развелись, и все дети остались жить с отцом. Их семья переехала в Пуэрто-Рико, но трудностей с адаптацией ребенок не испытывал — к 11 годам он свободно говорил на английском, французском и испанском языках и просто обожал читать. В 1976 году Жан-Мишель вместе с отцом вернулся в Бруклин. В нем взыграло подростковое бунтарство — он сбегал из дома и ссорился с отцом. Парень продолжал учиться в художественной школе, рисовал иллюстрации к школьной газете, но параллельно начал выражать свою тягу к творчеству иначе. В 17 лет со своим другом Аль Диазом (Al Diaz) Жан-Мишель начинает свой первый творческий проект под названием SAMO (от англ. Same Old — «то же самое»). Парни оставляют по городу забавные граффити со смешными, дерзкими, бунтарскими текстами и фразами, каждый раз оставляя свою подпись — SAMO.

Примерно в это же время отец выгоняет молодого бунтаря из дома за то, что тот бросил школу. Жан-Мишель и Аль Диаз продолжают наводнять город забавными граффити. Чтобы найти деньги на еду, Баския разрисовывает толстовки и открытки, а затем продает работы на улицах. Весь его рацион состоял в большинстве случаев из чипсов. Он также подрабатывал на складе. В конце концов на граффити обращает внимание пресса. В 1979 году Жан-Мишель срывает завесу тайны и признается, кто стоит за этими работами. Парень обретает все больший вес в мире искусства, и в какой-то момент они с друзьями даже сколачивают музыкальную группу. Творчество в Жан-Мишеле бьет ключом, и в какой-то момент он «перерастает» SAMO. Вот тут и начинаются его первые шаги к вершине славы.

Пик популярности

В 1980 году Жан-Мишель принимает участие в коллективной художественной выставке. Его наконец замечают критики и кураторы выставок. Картины художника разлетаются как горячие пирожки — галеристы со всей страны стремятся выставлять его работы. В прессе то и дело появляются статьи о его творчестве. Свою первую картину он продает вокалистке группы, в клипе которой снялся. Однако для шикарной жизни денег у парня пока нет — его содержит девушка, Сюзанна Маллук. Порой у художника не хватало денег на краски и холсты, поэтому он приносил домой бесхозные двери и рисовал на них.

Роман с Мадонной

Когда художнику был 21 год, его работы начинают выставляться по всему миру. Парень работал не покладая рук. На одну из выставок он пришел с девушкой — Жан-Мишель встречался с тогда еще никому не известной Мадонной. Арт-дилер вспоминает, что Баския представил ее и сказал, что красотку ожидает великое будущее. Сама знаменитость об их романе рассказывала нечасто. Певица признавалась, что любила его. «Он был очень глубоким и талантливым человеком», — говорила она. Мадонна позже рассказала, что, когда они расстались, художник потребовал назад все картины, что дарил ей, а затем уничтожил их, попросту закрасив черным. «Помню, как он вставал посреди ночи, вместо того чтобы спокойно спать рядом, и рисовал. На часах было 4 утра», — добавляет она.

Дружба с Энди Уорхолом

Художник завел много именитых друзей, дружил он и с Энди Уорхолом, на чьем чердаке Жан-Мишель организовал студию. Однажды Баския заметил знаменитого художника в окне ресторана и бросился внутрь. Он предложил Уорхолу купить несколько открыток, а тот приобрел две. Энди взял юное дарование под свое крыло. Вместе они создали несколько ярких работ, сочетая в них особенности каждого. Их дружба закончилась, когда в одной из статей Жан-Мишеля назвали талисманом знаменитого художника. Парень хотел строить свою собственную карьеру, поэтому резко оборвал дружбу с Энди и перестал отвечать на его звонки. Кажется, когда Баския творил, он забывал обо всем. На официальных приемах он появлялся в пиджаках от Armani, забрызганных краской. Порой он подрабатывал диджеем в ночных клубах и был просто любимцем прессы. В 1985 году он красовался на обложке The New York Times Magazine, а его работы печатали GQ и Esquire. Деньги лились рекой.

Особенности творчества

Жан-Мишель Баския ушел из жизни рано, в возрасте 27 лет. За свою короткую, но плодотворную карьеру он создал около 1 500 рисунков, 600 картин и множество скульптур и других работ. Художник использовал в своей работе все, что попадется под руку, порой даже копировальный аппарат. В его творчестве было множество направлений. Часто он изображал головы и черепа. На его творчество сильно повлиял анатомический атлас, который мать подарила мальчику в детстве.

Считается, что Баския был одним из выдающихся представителей молодого творческого течения — неоэкспрессионизма. Течение появилось в конце 1970-х как противоположность минимализму и концептуализму. Неоэкспрессионизм подразумевает «грубую» работу, яркие цвета. Художник черпал вдохновение из истории своего окружения, а также отражал атмосферу того времени. Его работы остаются актуальными и сегодня, вдохновение в них черпает и Бэнкси. Художников да и вообще всех людей, знакомых с его творчеством, вдохновляет история человека, который благодаря своему таланту пробился на вершину славы. С каждым годом стоимость работ Баскии растет, достигая заоблачных сумм. В 2007 году он вошел в список 50 самых стильных мужчин GQ за последние 50 лет.