Кот из Санкт-Петербурга покорил мир своим искусством, и теперь на знаменитых картинах вам всегда будет видеться его мордашка

Кот из Санкт-Петербурга по имени Заратустра — это 10 кг чистой, незамутненной радости. Котофей настолько колоритен, что с него даже пишут картины. И не кто-нибудь, а самые настоящие великие художники! Не верите? Тогда смотрите нашу статью о пушистой звезде. И если вам захочется узнать больше о МЯУзе великих художников — смело загляните на сайт, созданный стараниями харизматичного пушистика и его хозяйки Светланы Петровой.

Мы в AdMe.ru восхитились «искусством толстого кота» и спешим показать его вам.

КОТтичелли

«Поцелуй», подлинная версия

«Ангел Музыкант»

«Крик» в 5 утра

Хороши ли ирисы для кисы?

«Вакх» и его сотрапезник

«Дама с котом»

Открыта тайна улыбки Джоконды

«Четыре богатыря»

«Натюрморт с лобстером, измеряемым котом»

«Котики и Жюли Мане»

«Сотворение Кота»

От такого поцелуя едва ли кто-то откажется

«Похищение Психеи и толстого котейки»

«Неравный брак»

«Постоянство котиков»

«Толстый мальчик и толстый кот»

«Охотники на привале ведут занятную беседу»

«Танцевальный класс» — ведь подлинная грация не зависит от веса

«Молочница и обаятельный попрошайка»

«Олимпия в полосочку»

Сэр Лоуренс Альма-Тадема. «Сафо и Кот-музыкант»

«Котофей на перевале Сен-Бернар»

Подсолнухи — это рыжие котята

«Девушка с жемчужной сережкой и рыжим котом»

А ваш кот — произведение искусства?

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