Кот из Санкт-Петербурга покорил мир своим искусством, и теперь на знаменитых картинах вам всегда будет видеться его мордашка
Кот из Санкт-Петербурга по имени Заратустра — это 10 кг чистой, незамутненной радости. Котофей настолько колоритен, что с него даже пишут картины. И не кто-нибудь, а самые настоящие великие художники! Не верите? Тогда смотрите нашу статью о пушистой звезде. И если вам захочется узнать больше о МЯУзе великих художников — смело загляните на сайт, созданный стараниями харизматичного пушистика и его хозяйки Светланы Петровой.
Мы в AdMe.ru восхитились «искусством толстого кота» и спешим показать его вам.
КОТтичелли
«Поцелуй», подлинная версия
«Ангел Музыкант»
«Крик» в 5 утра
Хороши ли ирисы для кисы?
«Вакх» и его сотрапезник
«Дама с котом»
Открыта тайна улыбки Джоконды
«Четыре богатыря»
«Натюрморт с лобстером, измеряемым котом»
«Котики и Жюли Мане»
«Сотворение Кота»
От такого поцелуя едва ли кто-то откажется
«Похищение Психеи и толстого котейки»
«Неравный брак»
«Постоянство котиков»
«Толстый мальчик и толстый кот»
«Охотники на привале ведут занятную беседу»
«Танцевальный класс» — ведь подлинная грация не зависит от веса
«Молочница и обаятельный попрошайка»
«Олимпия в полосочку»
Сэр Лоуренс Альма-Тадема. «Сафо и Кот-музыкант»
«Котофей на перевале Сен-Бернар»
Подсолнухи — это рыжие котята
«Девушка с жемчужной сережкой и рыжим котом»
А ваш кот — произведение искусства?