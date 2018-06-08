Кот из Санкт-Петербурга покорил мир своим искусством, и теперь на знаменитых картинах вам всегда будет видеться его мордашка

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Кот из Санкт-Петербурга по имени Заратустра — это 10 кг чистой, незамутненной радости. Котофей настолько колоритен, что с него даже пишут картины. И не кто-нибудь, а самые настоящие великие художники! Не верите? Тогда смотрите нашу статью о пушистой звезде. И если вам захочется узнать больше о МЯУзе великих художников — смело загляните на сайт, созданный стараниями харизматичного пушистика и его хозяйки Светланы Петровой.