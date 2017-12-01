Корейский художник рисует иллюстрации о сложностях любви, которые поймет каждый, кто когда-либо бывал в отношениях

Корейский художник Henn Kim знает, что такое романтические отношения, и в своих иллюстрациях раскрывает все радости и горести любви. Через графику он точно передает те неповторимые чувства и эмоции, которые испытывал хоть раз каждый человек.

Мы в AdMe.ru ни минуты не сомневались, что вы должны это увидеть, а потому спешим поделиться подборкой лучших, по нашему мнению, работ. Смотрите внимательно, возможно, вы узнаете в них себя.

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А вам близки эти иллюстрации? Делитесь в комментариях!

Фото на превью henn_kim, henn_kim

6 На склад!
1 Комментарии
  • 1 декабря 2017
  • 1
  • 3036

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