Корейский художник рисует иллюстрации о сложностях любви, которые поймет каждый, кто когда-либо бывал в отношениях
Корейский художник Henn Kim знает, что такое романтические отношения, и в своих иллюстрациях раскрывает все радости и горести любви. Через графику он точно передает те неповторимые чувства и эмоции, которые испытывал хоть раз каждый человек.
Мы в AdMe.ru ни минуты не сомневались, что вы должны это увидеть, а потому спешим поделиться подборкой лучших, по нашему мнению, работ. Смотрите внимательно, возможно, вы узнаете в них себя.
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