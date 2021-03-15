Корейская художница создает изящные татуировки, и они просто олицетворение нежности

По словам психологов, для многих людей татуировки имеют глубинный смысл. Они провоцируют серьезные личностные изменения, которые делают человека ментально сильнее. Сион Квак — тату-мастер из Южной Кореи, чьи работы не спутаешь ни с какими другими из-за характерного авторского стиля. Красное кружево, бусины с замысловатым орнаментом и красочные животные — Сион объединяет эти элементы, чтобы создать выразительные образы на коже людей.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед гениальным талантом художницы и хотим, чтобы вы тоже оценили по достоинству некоторые из ее работ.

Любовь к искусству татуировки художница впитала с молоком матери

В своем интервью AdMe.ru Сион сказала: «Меня вдохновила мама, она тоже работала тату-мастером, когда я была ребенком. Я внимательно смотрела, как она работает, и кое-чему научилась, освоила азы. Но стили у нас разные, я создавала свой по большей части сама, уже изучив основы мастерства».

Фирменная техника художницы не имеет названия, но имеет мощный посыл

На многих работах Сион можно увидеть красные нити, которые имеют особое значение. Как объясняет художница, они представляют собой течение жизни и инь-ян — связи и узы между людьми. На бусины и подвески, нанизанные на нити, она наносит разные изображения — цветов или животных, эти элементы часто придумывают люди, которые обращаются к Сион за татуировкой.

Иногда она сочетает картинки с текстом. За такими татуировками стоит глубокая философия. На одной из ее последних работ изображены солнце и луна внутри норигаэ, а также фраза 아무도 날 모르는 곳에 на корейском языке, что означает «там, где меня никто не знает». Квадратный кулон с изображением солнца и горным пейзажем отражает смысл этой фразы. Месяц можно увидеть висящим на черных и серых нитях.

Источник вдохновения для художницы — это люди и их истории

Сион всегда пытается понять, как живут ее клиенты. Истории, которые она слышит, и люди, которых она встречает, вдохновляют Сион. Слушая их внимательно, задавая вопросы, она придумывает различные идеи для своих рисунков. Иногда клиенты становятся ее партнерами по созданию уникальных тату.

Эту татуировку она сделала в сотрудничестве с Zihaes.tale для одной из своих клиенток, чье противоречивое «я» выражает данная работа. «Иногда трудно это принять, но все это часть нас настоящих и эмоций, которые нам необходимы», — говорит художница. Темная и светлая нити представляют две стороны конфликтующей сущности. Нити представлены в виде длинного потока, а на подвесках изображены две разные девушки, которые оказываются двумя сторонами одной личности.

Сион никогда не устает учиться новому и вместе с этим делиться своими знаниями

Художница много времени уделяет изучению символов, которые сможет использовать в своем творчестве. Она делает это для того, чтобы создавать уникальный дизайн для каждого человека, который к ней обращается. Предназначение татуировки — быть талисманом для своего хозяина, поэтому Сион так важно выбрать правильный язык символов и показать каждого человека как уникальную частичку Вселенной.

У самой Сион тоже есть несколько татуировок. Они были сделаны людьми, которых она любит и уважает, а также теми, кто не задержался в ее жизни надолго. Всякая татуировка для нее словно страница семейного альбома, и она дорожит каждой.

Художница безумно любит свою страну и хочет разделить эту любовь с другими людьми

На вопрос о том, что она хотела бы сказать своим клиентам, Сион без колебаний ответила: «Я надеюсь, что благодаря моей работе люди смогут оценить не только эстетическую, но и внутреннюю красоту традиционной корейской культуры. Норигаэ, веер, ханбок и узлы, символизирующие исконный корейский дух связей между людьми, — все эти элементы содержат мощные послания, которыми я хотела бы поделиться с миром!»