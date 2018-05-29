Кондитер из России создает торты, в реальности которых легко усомниться

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Инстаграм-страничка Елены Гнут, 31-летнего кондитера из Калининграда, собрала уже более 140 тыс. подписчиков, которые вдохновляются необычными и невероятно красивыми тортами. В свободное время девушка любит путешествовать, а также не забывает о тренировках и своим примером разрушает миф о том, что кондитеры — обычно люди полные. Елена не боится экспериментировать с оформлением и тематикой: среди ее работ можно найти торт в виде книги с цветами и листьями на страницах, приготовленный для эколога, или милейшие торты с Дэдпулом или Бэтменом. Смотреть на них — одно удовольствие. Предлагаем вам самим в этом убедиться.