Кондитер из России создает торты, в реальности которых легко усомниться
Инстаграм-страничка Елены Гнут, 31-летнего кондитера из Калининграда, собрала уже более 140 тыс. подписчиков, которые вдохновляются необычными и невероятно красивыми тортами. В свободное время девушка любит путешествовать, а также не забывает о тренировках и своим примером разрушает миф о том, что кондитеры — обычно люди полные. Елена не боится экспериментировать с оформлением и тематикой: среди ее работ можно найти торт в виде книги с цветами и листьями на страницах, приготовленный для эколога, или милейшие торты с Дэдпулом или Бэтменом. Смотреть на них — одно удовольствие. Предлагаем вам самим в этом убедиться.
AdMe.ru собрал 17 самых впечатляющих работ талантливого кондитера. Листаем подборку и вдохновляемся.
Изящный фламинго
Елена рядом с идеальным свадебным тортом
Аппетитный кусок мяса
Торт от Дэдпула. С любовью
Очаровательный единорог
Торт-книга для эколога
Поцелуй
Когда на душе весна
Эльза из мультфильма «Холодное сердце»
Книга, на страницах которой все оживает
Паутина!
Идеальная клубника
Бэтмен отдыхает
Самый милый аист
Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище»
Моби Дик?
Великолепный белый торт
Нас особенно впечатлил торт-книга. А какое творение Елены понравилось вам больше всего?
Фото на превью elena_gnut_cake / instagram, elena_gnut_cake / instagram