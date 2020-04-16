14 комиксов от многодетной матери, которые доказывают, что большая семья — это то еще приключение
Москвичка Саша Советова, называющая себя потомственной оптимисткой, не только мама 2 дочек и сына, но и талантливый художник. Она рисует комиксы о повседневной жизни большой семьи, в которой каждую минуту происходит что-то интересное и забавное.
AdMe.ru уже несколько раз публиковал работы Александры, и теперь пришло время для новой порции ее веселых зарисовок.
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А вы узнали свою семью в комиксах Александры? Или ваши будни проходят тихо и размеренно?
Фото на превью mamashalol / instagram