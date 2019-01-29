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У москвички Александры 3 детей: Амелия, Василиса и Дима, и она, по ее собственному признанию, находится в вечном декрете. Забота о детях отнимает большую часть времени, однако Саша находит время не только для работы (она фрилансер), но и на ведение странички в инстаграме с забавным названием mamashalol. Она рисует комиксы о своей семье, и это не обычные «мамские» комиксы, а остроумные зарисовки о буднях многодетной матери. У Саши есть художественное образование и врожденное чувство юмора, а еще она просто красавица.