Комиксы от мамы 3 детей, которые доказывают, что большая семья — самое захватывающее приключение

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У москвички Александры 3 детей: Амелия, Василиса и Дима, и она, по ее собственному признанию, находится в вечном декрете. Забота о детях отнимает большую часть времени, однако Саша находит время не только для работы (она фрилансер), но и на ведение странички в инстаграме с забавным названием mamashalol. Она рисует комиксы о своей семье, и это не обычные «мамские» комиксы, а остроумные зарисовки о буднях многодетной матери. У Саши есть художественное образование и врожденное чувство юмора, а еще она просто красавица.

У редакции AdMe.ru комиксы Александры вызвали любовь с первого взгляда, и мы искренне надеемся, что вы разделите наши чувства.

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Фото на превью mamashalol / instagram

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