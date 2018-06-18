Художница показала, что даже у сказочных женщин бывают земные проблемы

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Секрет успеха польской художницы Наталии Трыковски (Natalia Trykowska), больше известной под псевдонимом Verauko, прост: главный сценарист ее комиксов — сама жизнь. Практически все сюжеты она заимствует из собственных будней, изображая на рисунках повседневные проблемы, знакомые каждой молодой женщине.

AdMe.ru подготовил для вас несколько ироничных зарисовок художницы, в героинях которых вы, возможно, узнаете и себя.

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А насколько близки персонажи Verauko и их проблемы лично вам? Узнали ли вы себя в какой-то из этих ситуаций?