Художница показала, что даже у сказочных женщин бывают земные проблемы
Секрет успеха польской художницы Наталии Трыковски (Natalia Trykowska), больше известной под псевдонимом Verauko, прост: главный сценарист ее комиксов — сама жизнь. Практически все сюжеты она заимствует из собственных будней, изображая на рисунках повседневные проблемы, знакомые каждой молодой женщине.
AdMe.ru подготовил для вас несколько ироничных зарисовок художницы, в героинях которых вы, возможно, узнаете и себя.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
А насколько близки персонажи Verauko и их проблемы лично вам? Узнали ли вы себя в какой-то из этих ситуаций?
Фото на превью Verauko