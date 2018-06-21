Комиксы о приключениях, которые ждут всех влюбленных и их друзей на отдыхе на природе

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Отдых на природе не сравнится ни с чем другим. Здесь нет джакузи, мягких кроваток, микроволновок и батарей. Здесь все нужно делать самим, в компании верных друзей и даров леса. И ни одно такое приключение не обойдется без ситуаций, которые потом долго будут храниться в воспоминаниях.

Мы в AdMe.ru считаем, что такой отдых необходим каждому, чтобы быть ближе к природе. А о всех прелестях «лесных» выходных расскажут наши герои — влюбленные авокадинки и их друзья морковки. Порцию других комиксов из жизни сладкой парочки можно посмотреть здесь.

На пути к природе вас уже ничто не остановит

Даже в лесу девочки отвечают за домашний уют

И у этого дома будет много нежданных гостей

Без непредвиденных ситуаций тоже не обойтись

Друзья всегда поймут, что чувства накрывают внезапно

Без ночных страшилок невозможно представить отдых на природе

И без валяний на земле

В естественной среде любимые еще привлекательнее

Такой друг есть у каждого

На природе можно наслаждаться красивыми видами

И вечерами у костра

А песни под гитару — это отдельный вид наслаждения

Но самый большой кайф от отдыха на природе — это вернуться домой

Какими забавными ситуациями с отдыха на природе вы бы дополнили эту подборку?